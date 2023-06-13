Томский политех с осени 2023 года начнет готовить ИИ-специалистов для энергетической отрасли

Томский политехнический университет (ТПУ) с осени этого года начнет подготовку магистров по программе «Интеллектуальные энергетические системы» — AI-разработчиков.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вуза, обучение в магистратуре будет совмещать классическое инженерное образование и короткие интенсивы от приглашенных специалистов российских предприятий топливно-энергетического комплекса.

«За два года выпускники освоят современные тренды на стыке энергетики и IT — промышленный интернет вещей, цифровые двойники, распределенный реестр, имитационное моделирование объектов энергосистем и другие инструменты цифровизации технологических процессов и производств», — указывается в пресс-релизе.

Уточняется, что первый год обучения в программе будет теоретическим с применением коротких интенсивов, он предполагает изучение прикладных систем управления, объектно-ориентированного программирования, теории алгоритмов, математической логики, а также промышленного интернета вещей, имитационного моделирования и работу с информационными системами и базами данных.

Учащиеся будут выполнять реальные проекты компаний, в том числе проходя оплачиваемые стажировки. Работа будет вестись как в группах, так и индивидуально.

Второй год обучения посвящен практической подготовке на предприятии с курированием со стороны вуза. Студенов трудоустроят в компании энергетического сектора и к каждому прикрепят наставника от предприятия.

И.о. руководителя отделения интеллектуальных систем Сергей Леонов отметил, что сегодня многие компании активно внедряют распределенные системы управления технологическим процессом, которые обеспечивают возможность глубокого информационного сопровождения всех этапов производства. «По сути, сейчас на технологическом уровне у предприятий меняется парадигма мышления от аналогового к цифровому. Именно в решении задач технологического перехода к цифровому мышлению мы видим перспективы наших будущих выпускников», — подчеркнул Леонов.

Томский политехнический университет — первый в Сибири технический вуз, он основан в 1896 году.