Уважаемые коллеги, друзья!

Журнал Эксперт - один из традиционных информационных партнеров мероприятия. Однако в этом году мы приготовили для вас кое-что новое. Впервые у нашего журнала будет на форуме своя студия, и теперь вы сможете не только читать заметки наших журналистов с полей, но и увидеть интернет- трансляцию наших интервью с ключевыми спикерами ПМЭФ в течение всех дней форума.
Брать интервью будут один из наших ведущих журналистов Евгений Огородников и экономист «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Софья Донец.
Студия с интригующим названием «Что будет дальше?» расположится на стенде нашего партнера – корпорации развития ВЭБ.РФ. Так что если вы планируете участвовать в форуме – стоит обязательно посетить нашу студию! Ну а если вы решили «поработать на удаленке» - смотрите прямые трансляции наших интервью на нашем сайте expert.ru/pmef2023/.