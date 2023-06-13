Уважаемые коллеги, друзья!

Журнал Эксперт - один из традиционных информационных партнеров мероприятия. Однако в этом году мы приготовили для вас кое-что новое. Впервые у нашего журнала будет на форуме своя студия, и теперь вы сможете не только читать заметки наших журналистов с полей, но и увидеть интернет- трансляцию наших интервью с ключевыми спикерами ПМЭФ в течение всех дней форума.

Брать интервью будут один из наших ведущих журналистов Евгений Огородников и экономист «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Софья Донец.