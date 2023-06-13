В Госдуме предостерегли США от поставок Украине снарядов с обеднённым ураном

Депутат нижней палаты парламента РФ, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что возможная поставка Вашингтоном танковых снарядов с обедненным ураном превратит Украину в радиоактивную пустыню.

По его словам, такие снаряды – один из наиболее опасных видов вооружения, после их разрыва уран в виде пыли проникает в почву и в воду, передаёт РИА Новости.

«Таким образом, загрязняется окружающая среда, заражаются птицы, животные, а потом и организм человека, прежде всего, детей, – предупредил российский парламентарий. – И это будет длиться десятилетия. Похоже, Зеленский намерен превратить Украину в радиоактивную пустыню с помощью США».

Депутат при этом предположил, что Вашингтон и Лондон стремятся расширить на Украине зараженную зону Чернобыля на другие области и города.

«Риски радиационного заражения от применения снарядов с обедненным ураном никто не отменял, как бы ни закрывала на это глаза МАГАТЭ» – резюмировал Ивлев.

Как ранее писал «Эксперт», по данным американского издания Wall Street Journal, которое ссылается на чиновников из администрации Белого дома, США собираются одобрить предоставление Киеву танковых снарядов с обеднённым ураном.