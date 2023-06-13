В новых регионах РФ запретили вести частную охранную деятельность без российской лицензии

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий вести в новых регионах частную охранную деятельность без российской лицензии.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится как о частных охранниках, так и о предприятиях. Сам закон вступает в силу с сегодняшнего дня, однако конкретно эта норма начнет действовать через 45 дней, которые даются на то, чтобы граждане РФ, проживающие в новых российских регионах, могли бесплатно заменить удостоверение частного охранника, оформленное на Украине.

Также закон определяет правовой статус государственного унитарного предприятия «Центр специального назначения "Охрана"» Запорожской области, в число функций которого входит защита жизни и здоровья людей, охрана имущества и различных объектов, в том числе административных зданий, образовательных учреждений, критической инфраструктуры и стратегических предприятий. Центр уполномочен заниматься охраной общественного порядка, в том числе на избирательных участках во время выборов и референдумов; также он может выполнять прочие задачи, возложенные на него властями Запорожской области.

Представители властей региона могут получать отдельные типы и модели боевого ручного стрелкового оружия и патроны к нему и передавать их «Охране». На сотрудников центра распространяются нормы, установленные для ведомственной охраны, они имеют право носить и хранить оружие при наличии необходимых удостоверений.

Центр будет функционировать в таком формате до 1 января 2026 года, то есть до конца переходного периода, установленного в новых субъектах РФ. В течение месяца с момента его окончания оружие и патроны, находящиеся у «Охраны», должны быть сданы.