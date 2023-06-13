В результате столкновения двух танкеров в Лену могло вылиться до 90 т бензина

В результате столкновения двух танкеров в реку Лену могло попасть от 60 до 90 тонн бензина АИ-92.

Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Накануне, 12 июня, в районе поселка Алексеевск столкнулись танкер ТР-901, который находился на ремонте в порту, и ТР-900 «Ерофей Хабаров», перевозивший 832 т бензина. При аварии была повреждена одна из цистерн с 138 т топлива, оно попало в реку. По данным губернатора, экипаж судна начал оперативно перекачивать бензин в неповрежденную емкость, вокруг танкера установили боновое ограждение, использовано 300 кг сорбента.

Люди в результате инцидента не пострадали, в районе введен режим чрезвычайной ситуации. На месте ЧП работают прокуроры и следователи, они осматривают танкеры и допрашивают экипаж.

«Сейчас главное понимать — каковы последствия этого разлива для акватории. Поручил организовать мониторинг качества воды. Сегодня в нескольких точках будут отобраны пробы и ближайшим рейсом доставлены в Иркутск», — проинформировал губернатор.

На данный момент известно, что танкером «Ерофей Хабаров» управлял помощник капитана; как показало медосвидетельствование, сам капитан был нетрезв. «Безусловно, этому факту необходима юридическая оценка», — подчеркнул Кобзев. Он добавил, что возбуждено уголовное дело.

Глава региона уточнил, что нефтяное пятно прошло ряд населенных пунктов; организованные там рабочие группы будут следить, чтобы люди не брали воду из реки для собственных нужд и не поили ей домашних животных. Губернатор отметил, что официальных водоисточников на Лене нет.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, расположенные ниже по течению Лены населенные пункты обеспечены питьевой водой из скважин и не имеют водозаборов для питьевой воды на реке. Согласно информации областного главка МЧС, угрозы жизни населения нет.