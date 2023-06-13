ВС РФ получили в зоне СВО модернизированное оружие

Специальная военная операция (СВО) показала, что вооружение российской армии требует модернизации.

В этой связи в зону проведения СВО была направлена обновлённая, модернизированная версия автомата Калашникова. В частности, было достигнуто снижение веса АК, добавлена система циркуляции воздуха, которая позволяет ему дольше стрелять длинными очередями без перегрева, передаёт РИА Новости.

Кроме того, АК-12 оснастили планкой Пикатинни для различных аксессуаров. Это позволяет адаптировать данный автомат под конкретного стрелка и выполняемые задачи. Кроме того, существенные изменения претерпела и форма приклада, который стал складным и телескопическим. АК при этом стал меньше весить, в него добавили систему циркуляции воздуха, благодаря чему автомат теперь дольше стреляет длинными очередями без перегрева.

Диоптрический прицел автомата доработан для обеспечения лучшей работоспособности в любых погодных условиях. Вместо ДТК с байонетом установлен несъёмный пламегаситель, который также может быть использован для крепления малошумного прибора.

«АК-12 у нас много кто пользуется – почти половина полка, – рассказал агентству один из мобилизованных бойцов. – У него большой простор для модернизации всякими тактическими примочками. Мой АК-74 тоже модернизируется спокойно, но 12-й лучше к этому приспособлен. На него банально удобнее вешать прицелы, сошки и прочее. А ещё он очень точный, прямо стреляет пуля в пулю».

С учётом нового боевого опыта, полученного в зоне СВО, а также отзывов бойцов была доработана новая версия АК-12. Испытания данной модели планируется завершить к середине июня, однако первая партия модернизированных автоматов Калашникова из 100 штук уже была отправлена на фронт.

Как ранее писал «Эксперт», дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82» разработки петербургского КБ «Око» прошли испытания в зоне проведения СВО.