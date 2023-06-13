Wildberries запустил автоматизированную линию сортировки заказов в логоцентре под Тулой

Wildberries ввел автоматизированную линию сортировки заказов в логистическом центре в Алексинском районе Тульской области.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании, транспортер предназначен для сортировки исходящего товарного потока, то есть в процессе формирования заказов перед их транспортировкой в пункты выдачи заказов и курьерскую службу.

Сообщается, что новое оборудование позволит обрабатывать до 160 тыс. товаров в сутки, что в четыре раза увеличит скорость сортировки заказов, а в перспективе поможет быстрее доставлять заказы покупателям.

После завершения тестового периода маркетплейс рассмотрит установку автоматизированных линий и в других логистических центрах, отмечается в сообщении.

Логистический комплекс ретейлера в Алексинском районе Тульской области открылся в 2022 году, соглашение о реализации проекта было подписано в сентябре 2021 года.

Онлайн-платформа Wildberries по итогам 2022 года нарастила оборот от продаж товаров и услуг (GMV) почти в два раза, до 1,67 трлн руб. На начало 2023 года совокупная площадь всей логистической инфраструктуры компании превышала 2,7 млн кв. м.

В первом квартале 2023 года число заказов на Wildberries превысило 618,1 млн, увеличившись более чем в два раза год к году. Оборот от продаж товаров и услуг на платформе удвоился, составив 577,194 млрд руб. Самые высокие темпы роста продемонстрировали категории автомобильных товаров (трехкратный рост); оборудование для умного дома и безопасности, а также игровые консоли и игры (рост в два раза).