Еда дешевеет, но не вся и не везде

В мае значение Индекса продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (Food and Agriculture Organization, FAO) снизилось, говорится в сообщении ФАО. Было зафиксировано значительное падение международных котировок пшеницы, кукурузы, растительных масел и сыра — правда, на фоне роста цен на рис, сахар и мясо. То есть, снижение индекса стало результатом резкого падения котировок большинства зерновых, а также растительных масел и молочной продукции.

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В мае значение этого Индекса, с помощью которого ежемесячно отслеживается динамика мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, составило 124,3 пункта, что на 2,6% ниже уровня апреля и на 22,1% ниже рекордного исторического уровня, достигнутого в марте 2022 года.

Среднее значение цен на зерновые, согласно ФАО, снизилось на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем — главным образом, в результате падения мировых котировок на кукурузу на 9,8%, обусловленного благоприятными видами на урожай и одновременно вялым импортным спросом. Международные цены на пшеницу также снизились на 3,5% из-за достаточного предложения и очередного продления действия Черноморской зерновой инициативы. А вот международные цены на рис, напротив, в мае росли под влиянием продолжающихся закупок азиатскими странами и снижения предложения со стороны некоторых экспортеров — в частности, Вьетнама и Пакистана.

Согласно последней Сводке предложения зерновых и спроса на зерновые, которая также была опубликована ФАО, предварительные прогнозы на сезон 2023—2024 годов указывают на вероятное увеличение объемов производства зерновых в 2023 году на 1%, до 2 813 млн тонн.

Индекс цен на растительные масла в мае снизился на 8,7%, что почти на 48,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Заметное снижение международных цен на пальмовое масло по сравнению с их с апрельским уровнем стало следствием слабого импортного спроса на фоне увеличения объемов производства в основных странах-производителях. Международные цены на соевое масло снижаются уже шестой месяц подряд на фоне богатого урожая сои в Бразилии и данных о наличии более высоких, чем ожидалось ранее, запасов в США. При этом значительное предложение на мировом уровне спровоцировало дальнейшее снижение цен на рапсовое и подсолнечное масла.

Индекс цен на молочную продукцию снизился на 3,2% по сравнению с апрельским показателем. Это обусловлено резким падением международных цен на сыр — главным образом, из-за наличия достаточного экспортного предложения на фоне сезонно высокого производства молока в Северном полушарии. Вместе с тем было отмечено восстановление международных котировок сухого молока и сливочного масла.

Индекса цен на сахар продолжает расти уже четвертый месяц подряд, увеличившись на 5,5% по сравнению с апрелем и почти на 31% по сравнению с прошлогодним показателем. Столь резкий подъем цен стал результатом обеспокоенности возможным снижением мирового предложения из-за последствий Эль-Ниньо для урожая в предстоящем сезоне, а также задержек с отгрузкой из-за активной конкуренции поставщиков сои и кукурузы в Бразилии. Вместе с тем благоприятные виды на урожай сахарного тростника в Бразилии в 2023 году и снижение международных котировок сырой нефти не позволили ценам подняться еще выше.

В мае значение Индекса цен на мясо также выросло на 1%, что обусловлено, прежде всего, стабильно высоким спросом на мясо птицы в Азии и сохраняющейся ограниченностью предложения говядины в США.

Жара в Китае убивает еду

На снижение Индекса продовольственных цен ФАО в мае повлияли падение цен на растительные масла, крупы и молочные продукты, подтверждает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. Он прогнозирует дальнейшее снижение показателя — в том числе по значениям год к году — по причине эффекта высокой базы. Анализ графиков стоимости ряда продовольственных товаров указывает на цикличность цен, которые сейчас находятся на максимальных исторических или локальных значениях.

Лето, говорит аналитик, принесло в Китай изнуряющую жару, которая стала главной причиной гибели животных. Температура в Пекине держится выше +30°C, а в среду, по прогнозам, достигнет +39°C. Сотни свиней умирают в провинции Цзянсу. Рыба гибнет в Гуанси, потому что температура воды резко подскочила. В провинции Сычуань жара убивает кроликов, вызвав скачок цен на острые кроличьи головы, популярное блюдо уличной еды.

Как считает Чеврычкин, китайцам из-за аномальной жары придется расширять импорт продовольствия. Спрос может вызвать на рынке удорожание фьючерсов на свинину, которые и так сейчас находятся вблизи максимальных значений этого года. Рост может составить до 30%, в район 1,15—1,20 долл. за фунт (примерно 0,45 кг) до конца года.

С начала этого года июльские фьючерсные контракты на сахар (биржа ICE, SUGARUSD) выросли на 25,3%. В случае, если Эль-Ниньо не возникнет, или причинит минимальный ущерб урожаю, стоит ожидать коррекцию или смену тенденции по ценам на сахар, полагает аналитик. В пользу увеличения предложения будет служить рост производства в Бразилии в сезоне 2023—2024 года на 4,7%, до 38,8 млн. тонн — урожай восстанавливается после неблагоприятных погодных условий предыдущего сезона. Еще один фактор — вывод на рынок 6,1 млн тонн сахара Индией.

Пятый месяц подряд растут июльские фьючерсные контракты на какао на бирже ICE, продолжает Чеврычкин. Рост с начала года составил 23,5%, котировки достигли отметки 3178 долл. за 10 тонн, что находится вблизи максимальных значений 2016 года. Основные драйверы увеличения цены — повышенный спрос и возможные последствия воздействия Эль-Ниньо на урожай у крупных производителей какао-бобов.

«Полагаю, что нисходящий тренд в зерновых и растительных маслах сохранится на ожиданиях роста объемов урожая 2023/24 г. Что же до зерновой сделки, то я не уверен, что она будет пролонгирована. Аргументами выступают последние заявления российских представителей власти», — добавляет в заключение Сергей Чеврычкин.