Юань начал на практике выбивать доллар с нефтяного рынка

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил о прибытии в измученную кризисами страну первого танкера с российской нефтью.

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«Я выполнил еще одно свое обещание народу, — цитирует Reuters твит пакистанского премьера, который назвал этот день «преобразующим». — Рад сообщить, что в Карачи пришел первый танкер с дешевой нефтью из России. Завтра (12 июня) начинается разгрузка. Мы сделали еще один шаг к экономическому процветанию. Между Пакистаном и Российской Федерацией начинаются новые отношения.»

Танкер с 45 тысячами тонн нефти пришвартовался в воскресенье, 11 июня, в порту Карачи. На этой же неделе, сообщает получатель груза, нефтеперерабатывающая компания Pakistan Refinery Limited (PRL), которая будет перерабатывать российскую нефть, ожидается прибытие еще одного танкера — с 50 тыс. тонн нефти.

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Соглашение о поставках нефти Москва и Исламабад подписали в апреле. Москва продает нефть со скидкой, обеспечивающей России новый рынок, который имеет потенциал стать третьим по объемам после Индии и Китая.

Министр нефти Пакистана Мусадик Малик пообещал читателям новостного канала, что по мере регулярного поступления нефти из России цены на нее будут падать.

«Если мы будем получать треть нефти из России, — объяснил Мусадик Малик, — это сильно повлияет на цены внутри страны и благотворно скажется на кошельках граждан.»

Пакистан — пятая по численности населения страна планеты (230 млн человек). Это огромный рынок, но на нем сейчас свирепствует очередной экономический кризис. В результате валютные резервы, необходимые для покупки энергоносителей и топлива, снизились до опасной черты — менее 4 млрд долларов, которых не хватит даже на четыре недели импорта нефти. Исламабад ждет кредит МВФ в размере 1,1 млрд долларов. Программа помощи Фонда в размере 6,5 млрд долларов заканчивается в июне.

Пакистан покупает заграницей, по данным аналитика Фархана Махмуда, до 80% всей потребляемой нефти. В 2022-23 гг. только за нее придется заплатить 13 млрд долларов.

Особо стоит отметить, что Исламабад расплачивается с российскими нефтяниками не американскими долларами, а китайскими юанями. Россия по соглашению готова получать также дирхамы ОАЭ. А Исламабад, учитывая тяжелую ситуацию с валютными резервами в Пакистане, отказ от расчета в долларах вполне устраивает.

В целом, правда, нельзя сказать, что отказ от нефтедолларов и переход на валюты покупателей проходит абсолютно гладко. Есть, например, вопросы с индийской рупией, которой у Москвы накопилось уже на 1 млрд долларов, и Минфину РФ приходится решать, как распорядиться этим ресурсом. Всего же, по оценкам Bloomberg, в 2022 году Россия уже накопила из-за западных санкций и нового валютного режима 147 млрд долларов.

