Залужный предложил Зеленскому остановить контрнаступление ВСУ на Крым

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому изменить планы контрнаступления.

По данным инсайдерского украинского Telegram-канала «Резидент», который ссылается на свои осведомлённые источники, главком ВСУ призвал отказаться от планов наступления на Крым. Однако Зеленский ответил на данную инициативу отказом.

Собеседник канала утверждает, что аргументом главы «незалежной» стала возможная реакция Запада.

«Офис Президента считает такой шаг неприемлемым. Если ВСУ прекратят приазовское сражение, то Запад признает провал контрнаступления, что станет причиной сокращения военной и финансовой помощи Украине», – говорится в сообщении «Резидента».

Как ранее писал «Эксперт», по словам заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, заявления властей США о допустимости ударов Украины по Крыму являются подтверждением безответственного эскалационного курса Вашингтона.

