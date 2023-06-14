Акции дня: бумаги «Транснефти» в тренде из-за дивидендов

Котировки нефтяной компании «Транснефть» вышли в лидеры торгов на Мосбирже в среду, 14 июня. Котировки привилегированных акций выросли на +7,15% до 143850 руб. за штуку.

Акции росли после рекомендации по дивидендам за 2022 год в размере 16 665,20 рублей на акцию (дивдоходность на среду 11,6%). Реестр закроется 5 июля.

«После резкого повышения бумаг вслед за объявлением решения соответствует доходности около 11,5% - самый высокий показатель по наиболее ликвидным эмитентам РФ на данный момент. С технической точки зрения привилегированные акции "Транснефти" в среду на повышенных объемах подскочили до максимума с февраля 2022 года, при этом среднесрочно еще обладают потенциалом повышения до входа в зону перекупленности», - прокомментировала аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,29% до 2765,18 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,50% до 1035,79 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:06 мск составила 74,18 долларов за баррель (-0,01%). Российская валюта укреплялась – 83,89 руб. за доллар.