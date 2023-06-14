Александр Калинин: «Малый бизнес России находит возможности, которых очень давно не было»

— Мы продолжаем разговаривать на площадке питерского Международного форума, на площадке титульного партнера мероприятия корпорации ВЭБ.РФ совместно с издательством «Эксперт». Сейчас мы продолжим наш разговор с Александром Сергеевичем Калининым, руководителем общественной организации Общероссийская организация малого и среднего предпринимательства «Опора России». Сегодня у нас на питерском форуме день МСП, поэтому нам очень повезло иметь такого спикера. Александр Сергеевич, здравствуйте!

— Добрый день.

— В прошлом году мы много говорили о кризисе, а сейчас мы даже не знаем, вышли мы из него и на каком мы свете. Но в общем и целом в России каждый экономический кризис малое и среднее предпринимательство принимает на себя если не главный, то значительный удар. Как прошел год и в какой стадии мы сейчас, как вы думаете?

— 2022 год для малого бизнеса в целом прошёл неплохо. Именно его гибкость, адаптивность, во многом активность и в чём-то даже патриотизм позволили найти альтернативные технологии и решения. Я хочу даже сказать, что в чём-то 2022 год открыл новые возможности для малого бизнеса, чего раньше не было. Я напомню слова Си Цзиньпиня, когда он покидал Москву после своего исторического визита, он сказал, что 100 лет не было такой ситуации, и поэтому нам нужно и беречь друг друга, и вместе с тем нужно делать активные шаги. Потому что экономика всего мира активно трансформируется, и малый бизнес России находит иногда такие возможности, которых действительно очень давно не было.

— Действительно, мы слышали словосочетание «время возможностей» достаточно часто на протяжении последнего года, насколько эти возможности уже реализовались? Например, в сфере импортозамещения или в сфере технологического суверенитета, который является тоже одной из тем обсуждения на площадке питерского форума? Где мы на этой длинной прямой достижения этого технологического суверенитета?

— Стартовый день Санкт-Петербургского форума по традиции по поручению президента начинается с Российского форума малого среднего бизнеса, и, кстати, ключевая тема пленарки, которая скоро начнётся с участием Андрея Ремовича Белоусова, как раз «Международная кооперация МСП». То есть этот вопрос в фокусе не только у «Опоры России», но также и у правительства Российской Федерации. Что было сделано стратегического по импортозамещению: на два года узаконен параллельный импорт. Параллельный импорт — это возможность ввоза брендов без согласия брендодержателя. Сейчас (мы сами внесли такие изменения в 2002 году) я считаю, это было во многом сделано неправильно, потому что во многих странах параллельный импорт частично разрешён — в том же Китае и США, и во многих странах Европы тоже. Это позволяет сегодня малому бизнесу дополнительно реализовать свои компетенции по импорту мировых брендов. Бизнес не только нашёл новые источники заработка, но это и способствует тому, что навыки международной торговли, компетенции в сфере международной торговли быстро усваиваются МСП, и он начинает думать не только об импорте, но и об экспорте, о локализации, о создании совместных предприятий. Мы в «Опоре России» каждый год делаем несколько бизнес-миссий. Были недавно в Китайской Народной Республике, в Африке, в Турции, и мы видим, что интерес малого бизнеса России к международной кооперации вырос кратно в этом и прошлом году. Второй большой момент, о которым тоже не нужно забывать, это въездной и внутренний туризм. Популярность отдыха в России растёт двузначными цифрами, я имею ввиду в процентах. 1 июля Минэк анонсировал электронные визы с Китаем. К нам вернутся миллионы китайских туристов, и это тоже потенциал для роста гостиничного бизнеса, ресторанного бизнеса, бизнеса, развлечения ивентов, культурно-познавательного туризма, он в разы за эти годы вырастет в России. Я не повторяю расхожие слова про «время возможностей», я просто знаю, в каких отраслях сейчас малый бизнес развивается достаточно динамично.

— Получается, что в сфере услуг, и в том числе туристических, мы не просто видим постпандемическое восстановление, а это некий более длительный тренд для индустрии?

— Идёт уход от идеологии глобализации, которая много лет сопровождала нас (в том числе она навязывалась коллективным Западом) к формированию экономических центров региональной силы, к примеру, азиатско-тихоокеанского партнёрства, партнёрства Россия-арабский мир, партнёрство Россия-Африка. И вокруг этого складывается другая регуляторика и другие возможности. Малый бизнес гибок, его под санкции не загонишь, и как раз для его креативности, для его умения находить нестандартные решения, находить партнёров в любой стране, в том числе и там, где работают недружественные правительства (а друзья-то остались, такие же малые предприниматели, с которыми нас связывают десятилетия совместных проектов). И мы находим такие решения. Они ведь на благо народов всех стран, а не в угоду каким-то популистам-политикам из стран коллективного Запада.

— Импортозамещение, сфера услуг — это точки роста, а есть ли ограничения для роста? Есть разные опросы бизнеса: в разное время предпринимателей в топе беспокоило что-то одно — налогообложение или дороговизна кредитования, недоступность кадров или, например, сейчас где-то в этих вопросах наверху находится экономическая неопределённость. А по вашему опыту работы с малым и средним предпринимательством, что сейчас может являться ограничением и как на них реагировать?

— Главный ограничитель на сегодняшний день — это всегда прежде всего компетенции бизнеса, которые связаны с технологическими компетенциями, компетенциями в сфере человеческого капитала. У нас непростая ситуация на рынке труда: очень высокий спрос и низкая безработица как раз провоцирует существенный рост затрат на труд. Вроде бы плюс, но это издержки для бизнеса. Логистика существенным образом выросла, то есть издержки бизнеса существенно выросли, неналоговые платежи также увеличились в прошлом году. И мы понимаем, что бизнес должен на это ответить большими инвестициями не только в технологии, но и в самих себя. А здесь есть проблема: у нас нет инструментов для инвестирования. Ни финансовых, ни фискальных стимулов — они в основном все сделаны под крупный бизнес. Для малого бизнеса, наверное, процентов 70 всех инвестиций — за счёт собственных средств. Кредиты под 4% только появились, но их выдано ограниченное число, буквально тысячи таких кредитов, а у нас шесть миллионов двести тысяч малых и средних компаний в России. И после того, как мы достигли ещё в прошлом году досрочно на шесть лет национальной цели по числу занятых в малом и среднем бизнесе, сейчас в следующей интеграции новой стратегии развития МСП и нового нацпроекта после 2024 года должен быть качественный рост. И это первый вопрос, на который нужно ответить, — за счёт чего малый бизнес должен ускоренно делать технологическое перевооружение? За счёт каких инструментов? Только за счёт собственной прибыли или все-таки эти налоговые, фискальные и финансовые инструменты будут созданы? У нас была большая дискуссия на форуме «Опоры России» с участием главы Центрального банка, с участием министра финансов Российской Федерации, корпорации МСП, Сбера, и ответов пока нет. Герман Греф правильно заявил, что доля МСП у нас 20% много лет, а нужно стремиться к 30 хотя бы. Но ключевой ответ: а где взять деньги на инвестиции? Это и проектное финансирование, которое у нас только от трёх миллиардов рассматривается. У нас, к примеру, был анонсирован режим по фискальным льготам для кластерных проектов в сфере промышленности, но там инвестиции от восьмисот миллионов и выше, и это точно не малый бизнес. Но на эти вопросы нужно будет ответить.

Михаил Мишустин предложил сделать стратегическую сессию в правительстве по новой стратегии развития МСП. Эксперты «Опоры России» со всей страны, в том числе ищут предложения на Санкт-Петербургском экономическом форуме, который сейчас стартовал с Форума малого бизнеса. И кратный качественный рост малого бизнеса невозможен без изучения международного опыта, прежде всего Китая на сегодняшний день, но не только. Мы и от западного опыта не отказываемся — от итальянского, от японского — там, где доля МСП очень высокая по сравнению с мировым средним уровнем. Иначе мы встанем на те же самые грабли: чем мы больше будем интегрированы в международную кооперацию, тем больше будет соблазнов предприятию, которое оперилось в России, перенести юрисдикцию в какую-то другую страну, где меры развития уже вставшего на рельсы МСП более качественные. Этого нельзя допустить. Мы делали эту ошибку, когда работали с западными странами, сейчас надо быть мудрее и делать деловой климат в нашей стране ничем не хуже, может быть, даже и лучше, чем в развитых экономиках.

— Как, по вашим ощущениям, за последний непростой деловой год изменился бизнес-климат? С одной стороны, кризис и очень сложная ситуация. С другой стороны, не хочется говорить, что он ухудшился: мы видим общий подъем внутренних настроений, ориентированных на внутренний рынок. Что бы вы сказали об этом?

— Я всегда, обладая первым техническим образованием, обращаюсь к цифрам. У нас есть ежемесячный замер с Промсвязьбанком. Индекс ожиданий малого и среднего бизнеса. И мы видим, что с февраля месяца есть устойчивый рост желания инвестировать по МСП. Это говорит о том, что климат улучшается. Количество проверок упало в три раза — это реформа КНД, которая проведена правительством. Количество штрафов, которые выписывались бизнесу, — в пять раз. Время, которое предприниматель тратит на административное давление, резко снизилось. Это как раз реформы правительства. Да, в этом году заканчивается мораторий, и ни в коем случае нельзя допустить отката, а такие настроения всегда у «надзора» есть. Но мы видим, что административное давление на бизнес сократилось, есть ряд поручений Президента по снижению силового давления на бизнес. Буквально вчера Госдума приняла поправки и по повышению порогов по экономическим преступлениям, и по превентивным мерам в отношении таких преступлений. Я думаю, Президент вернется к этой теме на пленарной сессии ПМЭФ. Поэтому деловой климат улучшается. Например, нацпроект «Инфраструктура поддержки МСП». Она существенно изменилась за 5 лет: почти 450 центров «Мой бизнес», выдано более 1 трлн кредитов с субсидируемой ставкой — такого не было раньше. Мир тоже не стоит на месте. Мы видим количество промпарков, бондовых зон, СЭЗ в Китае, мы видим, что им удалось решить вопрос проектного финансирования в промышленности, там очень много работает МСП. Нужно брать лучшие практики, к примеру, КНР и внедрять их здесь. Это нужно делать безотлагательно.

— Видно, что в диалоге бизнеса и правительства рождаются такие решения. Поэтому завершающий вопрос. Ваш топ-3 мер, необходимых для развития малого и среднего бизнеса, чтобы желание инвестировать стало реальностью.

— Во-первых, надо «перезагрузить» основной закон о развитии МСП и, как в КНР, обозначить приоритетные для страны сферы, к примеру, производства. Пороги и преференции там существенным образом расширить. То есть это широкая система поддержки. Так было сделано со взносами. Минфин говорил, что мы потеряем 200 млрд в год, когда взносы были снижены в 2 раза, а что по итогу? По сравнению с 20-м годом в 21-м году малый и средний бизнес заплатил в бюджеты на триллион больше, а по сравнению с 21–22-м еще на полтриллиона больше. То есть сейчас малый бизнес платит в бюджеты всех уровней на полтора триллиона больше ежегодно, и это за счет снижения фискальной нагрузки и создания преференций в определенных отраслях, таких как общепит, гостиницы, легкая промышленность. Этот тренд нужно расширять. Сделать приоритеты в промышленности, во внутреннем туризме, в логистике по примеру Китая и там дать возможность для бурного роста МСП. И использовать, конечно, цифровые возможности. Мы сейчас обладаем достаточной информацией, чтобы Минэк, «Корпорация МСП» делала точечную поддержку «единорогам» МСП+, отдельным предприятиям из каких-то отраслей. Второй момент: нужно продолжать вопрос по снижению административного и силового давления на бизнес. Ну и третий момент. Особое внимание уделить помощи переориентации бизнеса на восток и на юг — это вопрос логистических субсидий, поддержки нашей экспортной деятельности дальнейшей. Ведь там явно не хватает финансирования. Мы ставим вопрос, чтобы огромные товарно-денежные потоки были переориентированы с запада на восток, но ведь пропускная способность разная, и стоимость доставки разная. Здесь, я считаю, Минфин должен услышать аргументы бизнеса и того же Минэка. Логистические субсидии должны быть кратным образом увеличены на период трансфера наших товарно-денежных потоков, которые сейчас активно происходят и в малом, и в крупном бизнесе.