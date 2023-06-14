«Чертова дюжина» внезапно оказалась счастливым числом для нефти

В рамках торговой сессии 13 июня нефть подскочила в цене более чем на 3%. Причиной тому стал целый ряд факторов — в частности, снижение ставки Народным банком Китая и сообщение Bloomberg о том, что власти США планируют пополнить стратегический нефтяной резерв (SPR) на 12 млн баррелей в этом году.

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После столь резкого подъема «черное золото» попыталось скорректироваться, но из этого ничего не вышло. Утром 14 июня стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 8:10 мск составляла 74,45 долл. за баррель, что на 0,22% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на WTI поднялась к этому моменту на 0,12%, до $69,5 за баррель.

Попытка подешеветь была связана со статистикой в США: отраслевые данные показали, что запасы сырой нефти выросли на прошлой неделе на 1,024 млн баррелей — против сокращения на 1,710 млн на предыдущей и вопреки тому, что рынок ожидал снижения на 1,29 млн баррелей. В результате, опасения рынков по поводу ослабления спроса усугубились.

Сейчас, пишет Finmarket, внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы. Инвесторы рассчитывают, что существенное ослабление инфляции позволит ФРС сделать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики и сохранить базовую процентную ставку неизменной (на уровне 5–5,25%) на заседании 13–14 июня, отмечает Market Watch.

В этой связи игроки рынка вновь вернулись к теме повышения ставки в КНР, которая стала основной причиной подорожания нефти на предыдущей сессии. НБК вчера снизил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО с 2% до 1,9%.

«Движение Китая к новым стимулам обеспечивает поддержку нефтяному рынку, — отмечает аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер. — Снижение ключевой процентной ставки китайским ЦБ дает надежду на то, что смягчение политики может трансформироваться в более мощный экономический рост в этом году.»

Динамика российского экспорта остается сильной

Нефть демонстрирует повышенную волатильность на фоне высокой неопределенности, которая связана с прогнозами относительно спроса в 2023—2024 гг., отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Рынок с начала года систематически недооценивает потенциал роста ставок в мире, а вместе с ним и масштабы рисков для экономического роста и спроса на энергию. Новые вводные по этой теме мгновенно отражаются на динамике сырьевых товаров, провоцируя волатильность.

Между тем, рассказывает эксперт, последний месяц Brent находится в четко очерченном боковике в границах 71,5–78 долл. за баррель. Во вторник стартовал отскок от нижней границы с потенциалом движения к верхней. При этом поддержка 71,5 руб. тестировалась уже четыре раза, и время между подходами сокращается. Так что, полагает Галактионов, в этот раз до 78 долл. котировки могут уже не дойти и развернуться раньше с потенциалом спуска в район 70 долл. за баррель.

Центральной темой на этой неделе может стать заседание ФРС США, на котором интриги по ставке практически нет, но есть интерес к прогнозам и самому тону стейтмента по итогам встречи, указывает аналитик. Фоном проходят обновленные прогнозы от ОПЕК и МЭА, которые в последние месяцы не оказывают особенного влияния на рынок. ОПЕК 4 месяца подряд не меняет более ранние прогнозы, а прогнозы МЭА в последнее время часто попадают «в молоко».

Динамика российского экспорта, добавляет Галактионов, остается сильной, дисконт Urals к Brent сокращается, что благоприятно сказывается на прогнозах по бюджетным доходам. Между тем, от месяца к месяцу средний уровень Brent имеет тенденцию к снижению, что несет в себе определенные риски. Они наглядно выражены в курсе рубля, который на этой неделе обновил годовые минимумы в парах с евро и долларом.

Курс российской валюты выглядит несколько недооцененным, но с поправкой на выросшую волатильность и динамику притока валюты в страну большого удивления не вызывает. Вероятно, широкая амплитуда валютных колебаний будет наблюдаться и дальше.

Трейдеры клюнули, а сделка не подтвердилась

Всю прошлую неделю цена на нефть марки WTI корректировалась с уровня 75 долл. за баррель, пробивая локальные нижние границы торгового диапазона, констатирует специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. И это несмотря на то, что наследный принц Саудовской Аравии Абдул-Азиз бен Салман на встрече ОПЕК+ объявил об одностороннем сокращении поставок нефти на мировые рынки cо стороны своей страны в размере 1 млн баррелей в сутки. Общее сокращение поставок из Саудовской Аравии составит таким образом с октября нынешнего года 2,5 млн баррелей в сутки.

Почему же нефтяные котировки падают? В моменте цена нефти сорта WTI составляет 68,34 долл. за баррель, что ниже значимого уровня поддержки. Котировки Brent вчера потеряли около 4% и сегодня торгуются по цене 74,23 долл. за баррель, вплотную приблизившись к полуторагодовым минимумам. Тому есть несколько причин, считает Вавилов.

Падение цен на нефть произошло на фоне слабости сигналов о том, что инфляция замедляется, и Центральные банки мировых держав могут сделать паузу в цикле повышения учётных ставок. На заседании ФРС США 14 июня, повышение ставки не ожидается, но это не значит, что оно не произойдёт на следующем, июльском заседании. Кроме того, крупнейший инвестиционный банк Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз по цене нефти марки Brent на конец 2023 года с 95 до 86 долл. за баррель, что явилось триггером падения котировок.

«Следует отметить, — говорит Вавилов, — что этот инвестиционный банк является крупнейшим исследователем и поставщиком аналитики для инвесторов всего мира. А его прогнозам по рынку нефти много лет доверяют как частные инвесторы, так и управляющие институциональными фондами. Но основной причиной падения котировок нефти уже на этой неделе является высказывание верховного лидера Ирана о том, что его страна не будет возражать против ядерной сделки с Западом. Дословно Аятолла Али Хаменеи заявил о возможности сделки при условии сохранения целостности ядерной инфраструктуры Ирана.»

Инвесторы на рынке нефти испугались, что эта сделка может наводнить рынок неучтёнными баррелями, когда будут сняты санкции, и цена устремилась вниз. Официально США и Иран сделку не подтвердили, но позиции нефтяных трейдеров к тому моменту уже были откорректированы. Между тем, в прошлую пятницу министерство энергетики США заявило о покупке в стратегический резерв своей страны 6 миллионов баррелей нефти. С учётом всех вышеперечисленных факторов, считает Николай Вавилов, фьючерсы на нефть марки WTI на этой неделе будут колебаться в диапазоне 75–67 долл. за баррель.