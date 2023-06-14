Доллар преодолел отметку в 85 рублей впервые с 4 апреля 2022 года

Доллар продолжает расти на Мобирже 14 июня, американская валюта преодолела планку в 85 руб. впервые с 4 апреля прошлого года. Евро между тем торгуется выше 91 руб. впервые с 25 апреля 2023-го.

По состоянию на 9:49 курс доллара составлял 85,025 руб., что на 72,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов, отмечает «Интерфакс». Евро на тот момент стоил 91,6975 руб., подорожав на 76,25 копейки.

По словам аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, ситуация связана с отложенным из-за прошедшего праздника спросом со стороны импортеров в условиях ограниченности предложения доллара экспортерами, а также частично повышением активности частных инвесторов. «Курс доллара уже выглядит высоковато, исходя из фундаментальных факторов, и без дополнительных новостных триггеров доллару пойти выше будет сложно. Рассчитываем на позитивные новости с ПМЭФ и ослабление импульса к росту американской валюты, базовой целью которого является, по нашему мнению, район 85 рублей», — заявил эксперт. Он добавил, что актуальным на ближайшие дни видится диапазон в 82-85 руб.