Элина Исагулова: «Все процессы демонстрируют ошеломительную скорость»

— Насколько активно бизнес развивает соцсети?

— Активнее некуда. Уже давно существует тренд, когда бизнес либо переходит в онлайн, либо масштабируется. Зачем? Во-первых, можно расширяться, выходить за пределы своей офлайн-точки, во-вторых, сам факт цифровизации, который продвигает бизнес.

— Можно ли сказать, что процесс ускоряется?

— Вместе с темпом нашей жизни. Все процессы демонстрируют ошеломительную скорость — нужно каждый день перепроверять себя на тему «Насколько я сегодня актуален?» как бизнесу, так и технологиям.

— С точки зрения компаний VK какие самые новейшие инструменты вы предлагаете для бизнеса?

— Я сейчас была на сессии, посвященной бизнесу. Вопрос не в технологиях, а в том, как предложить правильные, релевантные, простые, понятные, доступные, масштабируемые и эффективные технологии. Это в том числе и наша задача как больших технологических корпораций. И суть не в том, новая или старая технология, а в том, насколько она решает задачи бизнеса. В этом видим ключевую свою миссию.

— Конкуренция на рынке усилилась? С кем вы сейчас боретесь за внимание МСП?

— Безусловно, конкуренция растет. Ежедневно все больше и больше компаний присоединяются к теме поддержки МСП. Мы технологические гиганты, которые создают эти цифровые продукты. Безусловно — это маркетплейсы, их огромное количество, есть крупные, которые все знают, они занимают огромную долю на рынке и для представителей МСП являются ключевыми. Есть геосервисы, которые так же имеют существенную долю в жизни предпринимателей, ну и не нужно забывать про классифайды, которые в онлайн-сфере занимают определенную нишу, и мы вместе создаем, — даже больше не конкурируем — а развиваем, «драйвим» эту индустрию, и стараемся искренне помочь и предложить что-то новое рынку, чтобы это действительно было эффективно и облегчало жизнь предпринимателю.

— С точки зрения рекламодателей — социальные сети, сообщества, насколько они сейчас остаются интересными по сравнению с такими платформами, как приложения, сайты?

Сейчас интересно все, и приложения, и сайты, и нет потребности выбирать «или или», это не та схема, которая приведет предпринимателя к успеху. У нас соцсеть является основным ядром и обеспечивает доступ к 81,5 млн пользователей в России в месяц. Наша ключевая возможность — это создание бизнес-сообщества, бизнес приходит, в одной кнопке находит для себя все возможности: и создание онлайн-магазина, и подключение доставки, и оплаты, и вывод витрины своих товаров, как правильно сфотографировать, какой контент представить, и набор подписчиков, которые являются с одной стороны твоими подписчиками, следят за своим контентом, с другой стороны они же сидят в шляпе твоего потенциального покупателя.

Поэтому у соцсетей есть такая специфика, что сообщество, подписчики и вот этот доступ к аудитории — он является ключевым, зачем бизнес приходит и обустраивает там свой мир онлайн-магазина и так далее. При этом не исключено, что у этого же бизнеса есть свое приложение, которое тоже находится в супер-приложении ВК, есть свой сайт, на который он также может вести свои продажи. Одно другого не исключает.

— Вы, я бы сказала, аппетитно описали этот продукт, что даже захотелось стать малым и средним предпринимателем, потому что, имея пакетное решение, спокойнее выходить на рынок, уже как полдела сделано. Здесь, на площадке ВЭБа, общая тема, что будет дальше, если говорить о трендах на следующий год или уже развивающихся в сфере вашего бизнеса, работе с клиентами и в сфере работы с малым и средним предпринимательством в том числе — какие у вас основные проекты на будущее?

— Тренды они не новые, это то, над чем мы работаем последние годы. Могу назвать 3, для простоты и чтобы легко и понятно было воспринимать. Первое это все цифровые решения, которые мы все в своей индустрии генерим, они должны быть для предпринимателя очень понятны и доступны. У предпринимателя жизнь кипит, у него каждый день что-то где-то там случается, у него свои боли, которые не всегда нам, крупному бизнесу, понятны. Поэтому задача — не просто выводить технологии на рынок, а этот тренд протягивать и развивать технологии для упрощения всех рутинных процессов. Чтобы освобождать руки и предприниматель мог заниматься реальным бизнесом, а не быть HR-ром, финансистом и так далее.

Второе — тоже сейчас многие обсуждают, на каждой сессии слышу, что все стараются уделить внимание обучению. Потому что, как правило, очень много факторов и барьеров для предпринимателей. Если у меня получится, не получится, смогу, потрачу деньги зря, и вот эти вот все барьеры, особенно на этапе становления большой воронки, когда я только решаю, становиться мне предпринимателем или нет, или когда я думаю, как мне из малого перейти в средний.

То есть на каждом этапе возникает такой дефицит и финансовой грамотности, и цифровой грамотности, и нужно сопровождать и поддерживать на всех этих этапах. Поэтому мы инвестируем и деньги, и время с точки зрения обучения.

Третье, я вижу действительный тренд, и он явно продолжится — это взаимодействие между госорганами, между крупными корпорациями и МСП-сектором. Потому что только в диалоге рождается то необходимое, что нужно сделать. Потому что мы все не просто про то, чтобы поговорить, а про то, чтобы делать полезное. И когда для компании, для нас это суперважно — сделать вещи, которые несут пользу и влияют на конечный результат бизнесмена, драйвят его продажи, хорошо быстро обрабатывают его данные или позволяют коммуницировать, правильные релеванты с клиентами, вот это понимание, ощущение, оно рождается только когда у тебя диалог и ты находишься в постоянном диалоге, а не один раз сели, поговорили, разошлись, а дальше каждый что-то свое делает.

— По-моему, это звучит очень вдохновляюще, и в целом из нашего диалога кажется, что мы уже живем в мире будущего. Я напоминаю, что с нами сегодня была Ирина Исагулова, вице-президент по коммерции и операционного управления компании VK.