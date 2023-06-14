Федрезерв взял инвесторов за пуговицу и не отпускает

День на отечественном фондовом рынке начался с продолжения вчерашних покупок, но уже к концу первого часа торгов инвесторы стали потихоньку фиксировать прибыль.

Основной неопределенностью остаются итоги заседания ФРС США, которые будут оглашены сегодня вечером. Практически все аналитики уверены, что Федрезерв оставит ставку на прежнем уровне, и все будет зависеть от слов главы регулятора Джерома Пауэлла. Если он скажет, что цикл повышения ставок завершен, или хотя бы близится к концу, то мировые фондовые и товарные рынки отреагируют на это бурным ростом. Но вероятность такого исхода невелика. Все-таки превалирует мнение, что ФРС еще как минимум раз повысит ставку.

Надо сказать, что затишье наблюдалось не только на Московской бирже, но и в мире. В частности, нефть завершила отскок и торгуется в районе отметки $74 за баррель. Негатива «черному золоту» добавила статистика из США, где запасы нефти за неделю неожиданно выросли на 7,9 млн баррелей при прогнозе увеличения на 1,5 млн.

Обычно эти данные оказывают давление на котировки вплоть до полудня четверга. Поэтому неудивительно, что находившиеся вчера в числе лидеров роста акции нефтяных компаний сегодня скорректировались чуть больше других. В частности, «Роснефть» потеряла около 0,8%, «Лукойл» — 0,6%.

При этом «Роснефть» остается в растущем канале. Сегодня по ней ожидаемо прокатилась волна фиксации спекулятивной прибыли, но те же спекулянты, если не произойдет ничего экстраординарного, будут активно покупать бумагу при ее снижении еще на процент-полтора.

Из нефтянки порадовала лишь «Транснефть», занявшая с показателем +6,9% первое место в списке лидеров роста. Сегодня совет директоров компании объявил о неожиданно высоких дивидендах, доходность которых равняется 11,6%. Но сама бумага очень дорогая и доступна далеко не всем инвесторам — на закрытии торгов одна акция стоила 143,5 тыс. руб.

Несмотря на столь привлекательную дивидендную доходность, брать бумагу под дивиденды рискованно. Из-за отказа ряда стран Запада от российской нефти, доходы «Транснефти» в этом году могут быть меньше прошлогодних.

С утра на корпоративных новостях с ПМЭФ уверенно рос Сбер. Казалось, что акция начала выходить вверх из волатильного боковика, в котором торгуется с 25 мая. Но упадок общерыночных настроений позволил Сберу всего лишь закрыть день без изменений.

Позитивная техническая картина складывается расписках Группы «Тинькофф». После боковика, необходимого для снятия технической перекупленности, 6 июня бумага начала новый восходящий тренд, подорожав за это время на 9%, в том числе за сегодня — на 2,5%.

В целом же Индекс Мосбиржи вырос на 0,3%, но это стало следствием покупки высоколиквидных акций вчера на вечерних торгах, когда Индекс Мосбиржи не рассчитывается. Индикатор завершил день в 35 пунктах ниже важной отметки 2800. Некоторые аналитики считают этот рубеж целью движения рынка на первую половину года.

Если инвесторы не получат сильного драйвера для продолжения роста — например, в виде подорожавшей нефти, — то желание начать фиксировать среднесрочную прибыль будет нарастать.

Рубль подорожал к доллару на скромные 0,16%. Но это пока не разворот и даже не остановка падения российской валюты. Просто сегодня в преддверии заседания ФРС США некоторые спекулянты зафиксировали прибыль, заработанную на снижении рубля.

Не исключено также, что на рынок стали осторожно выходить крупные экспортеры, которым понадобятся рубли в последней декаде месяца для расчетов с бюджетом по налогам.