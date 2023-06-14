ФРС сегодня может пойти ва-банк

Вчерашние данные о том, что инфляция в США упала до минимума с марта 2021 года — 4% против 4,9% месяцем ранее — вызвали энтузиазм на многих рынках. Деньги потекли из защитных активов в рисковые.
Доллар, золото и казначейские облигации дешевели, а европейский индекс STOXX 600, американские Dow, S&P 500 и Nasdaq, как и общемировой MSCI World, росли. Последние три в итоге достигли самых высоких уровней с апреля прошлого года.
«Если ФРС искала данные, которые помогли бы сказать: ‘Мы собираемся сделать паузу в подъеме ставки в июне’, то, думаю, они получили их сегодня, — говорила вчера Reuters глава отдела инвестиционной стратегии SoFi Лиз Янг. — Но это еще и один из тех случаев, когда можно что-то опустить в данных, обосновывая свою позицию. Если вы хотите быть оптимистом, то скажете, что инфляция снизилась более чем на 50% со своего пика. Если хотите быть ‘медведем’ — можете сказать, что она по-прежнему более чем вдвое превышает целевой показатель ФРС».
Был и еще один медвежий момент. Базовая инфляция (Core CPI), не включающая продукты питания и энергоресурсы, снизилась лишь до 5,3% с 5,5% в марте. И это еще благодаря эффекту базы — месячные темпы (0,4%) вообще не изменились. Между тем Core CPI считается более устойчивым показателем инфляции, да и ФРС обращает на него больше внимания.
Но трейдеры выбрали стакан, который наполовину полон. По данным CME, за день оценка срочным рынком вероятности того, что ставка сегодня останется неизменной, выросла с 79,1% до 96,5%. И основные фондовые индексы как Европы, так и США выросли. STOXX 600 прибавил 0,6%, Dow Jones Industrial Average — 0,4%, S&P 500 — 0,7%, а Nasdaq Composite — 0,8%.
Росли в первую очередь чувствительные к ставкам акции технологических компаний, продолжая тем самым ралли, идущее на хайпе вокруг искусственного интеллекта (ИИ). И его главная звезда — Nvidia — вчера разом прибавила в цене 3,9%.
Перекрыть внутридневной максимум, зафиксированный полторы недели назад, когда ее капитализация впервые в истории ненадолго превысила $1 трлн, ее акциям, правда, не удалось. Но достижения все же были — закрытие торгов состоялось на небывалой высоте, а Nvidia уже официально стала первым производителем полупроводников в клубе триллионеров. Ее капитализация сейчас составляет $1,013 трлн.
Другое дело, что и коэффициенты P/E (цена/прибыль) у нее космические: текущий равен 213,19, а форвардный — 53,95. В цены заложены годы выдающихся успехов, которые предположительно состоятся в будущем — а оно в этом секторе рынка отнюдь не определено.
Сейчас доля рынка чипов для ИИ, принадлежащая Nvidia, по разным оценкам, составляет 80%—95%. Это почти монополия — но надолго ли?
Только вчера AMD презентовала чип для ИИ, превосходящий аналог от Nvidia. Найдутся и другие конкуренты — тот же Intel, многое упустивший в последние годы, но теперь перестраивающийся под новый рынок. Есть ряд стартапов, таких как Cerebras и SambaNova. Предпринимают усилия по разработке чипов Google, Amazon.com и Apple.
Но этот рост зашел очень далеко не только в плане реалистичности оценок. По мнению стратега BTIG Джонатана Крински, ралли акций технологических компаний подходит к концу и с чисто технической точки зрения. Он отмечает, что фьючерсы Nasdaq уже на 22% выше своей 200-дневной скользящей средней, а 5-дневное соотношение пут/колл CBOE находится на самом низком уровне с августа.
«Мы продолжаем считать, что картина рынка этого года в известной степени — зеркало прошлогодней, — написал он вчера клиентам. — И отражением минимума, который мы наблюдали во время заседания ФРС в июне 2022-го, будет пик июня этого года. Хоть мы и чувствуем себя похожими на заезженную пластинку, но все равно скажем: сегодняшний гэп Nasdaq имеет все признаки параболического взлета с разворотом. Лодка уже очень накренилась на одну сторону».
Поводом для ее переворота может стать даже сегодняшнее заседание ФРС. Большинство аналитиков прогнозирует сохранение ставки на прежнем уровне, но есть и те, кто, в отличие от рынка, ждет подъема — например, Citigroup и LH Meyer/Monetary Policy Analytics. И аргументы у них есть.
Этот вариант в текущих условиях способен столкнуть лавину продаж. Но и при сохранении ставки председатель ФРС постарается дать понять, что это именно пауза, а не прекращение подъема — иначе он свяжет себе руки. На ожидаемо «голубиное» действие наложится непредсказуемо «ястребиная» риторика. И уж чего-чего, а опыта обвалов рынков неловкими формулировками Джерому Пауэллу не занимать.