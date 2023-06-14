Генсек НАТО признал потери западной техники украинскими военными

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил потери западной техники Вооруженными силами Украины.

По его словам, альянс ожидает 15 июня информации на эту тему от министра обороны Украины Алексея Резникова, передает ТАСС.

Статья по теме: «Наши трофеи»: Минобороны РФ показало кадры с захваченными танками Leopard и БМП Bradley

«Мы получим доклад от Резникова и генералов, которые посетят заседание. <...> За общим столом я надеюсь получить более четкое представление о ситуации на поле боя», — заявил генсек Североатлантического альянса на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Столтенберг отметил, что «такое масштабное наступление» безусловно предполагает потери. «Это касается и боевой техники НАТО», — добавил он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские силы, которые с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, «не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории»; также сообщается о больших потерях Киевом зарубежной техники. Накануне, 13 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.