Глава Сбера спрогнозировал рост российской экономики на 2% по итогам 2023 года

Российский ВВП по итогам текущего года продемонстрирует рост в 2%, экономика РФ восстановится до прежних уровней уже в 2025-м.

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Такое мнение в интервью РБК высказал президент — председатель правления Сбера Герман Греф.

«Наш прогноз на этот год — экономика закончит ростом. Каким — пока сказать сложно, но наш прогноз — порядка 2%, и это хороший результат. В течение двух лет экономика восстановится до прежних объемов и показателей своего развития», — сказал топ-менеджер.

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Он указал на важность того, что экономика РФ остается рыночной. «Все рыночные институты сохраняют свою значимость. И российский бюджет не подвергся каким-то таким искусственным конструкциям, которые в конечном итоге очень сильно снижают устойчивость в целом макроэкономики», — заявил Греф.

По его подсчетам, дефицит федерального бюджета в 2023-м может составить от 2% до 3% ВВП, — это очень немного, уточноил глава Сбера. «И привлечение как источник покрытия дефицита — это абсолютно нормальная рыночная практика», — подчеркнул он, отметив, что Минфин ведет себя «как абсолютно рыночный игрок», размещая «рыночные займы на рыночных условиях».

«И рыночные игроки приобретают ОФЗ, в том числе мы, как крупнейший покупатель. И собираемся это делать и в будущем», — заверил Герман Греф.

Он признал, что сейчас имеются риски возможной глобальной рецессии, которая грозит сказаться и на российской экономике, однако если мировой экономический рост сохранится и «не возникнет новых катаклизмов», в ближайшие три года российская экономика продолжит расти; глава Сбера выразил уверенность в том, что потенциал для этого есть.

Также Греф указал на то, что экономике России предстоит процесс инфраструктурной перестройки, прежде всего экспортно-импортных операций, и уже сейчас очевидно, что этот процесс, «каким бы он болезненным ни был», идет достаточно быстро. «Дополнительным стимулом для развития будет потенциал замещения уходящих с российского рынка крупнейших поставщиков товаров и услуг: в ближайшие два-три года у российских предпринимателей будет хорошая возможность занять освобождающиеся ниши», — констатировал Герман Греф.

Как отметил на минувшей неделе президент РФ Владимир Путин, ВВП России в текущем году может вырасти на 1-2%. «По оценкам экспертов, в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1–2 процента. При этом важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности», — указывается в телеграмме Путина, адресованной участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума.