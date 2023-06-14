Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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«В целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет)», — указывается в пояснительной записке.

По замыслу авторов законопроекта, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а в 2026-м — от 21 года до 30 лет. Отмечается, что все желающие будут иметь возможность отправиться на срочную службу и с 18.

Соответствующие поправки предлагается внести в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе».

В марте 2023 года инициативу выдвинула на рассмотрение Госдумы группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым.

В случае принятия инициативы граждане в возрасте от 27 до 30 лет, пребывающие в запасе и не прошедшие военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, смогут пройти ее по желанию. По словам Картаполова, новая норма станет «своего рода возможностью реабилитации для таких граждан».

Парламентарий отметил, что инициатива в том числе позволит выпускникам школ спокойно подготовиться к вступительным экзаменам и не отвлекаться на мероприятия, связанные с прохождением медосвидетельствования и получением отсрочки для обучения, передает ТАСС.

«Никакие отсрочки от призыва на военную службу данным законопроектом не отменяются. Всем гражданам гарантируется получение образования всех уровней и его непрерывность до завершения одного из уровней профессионального образования — техникума или вуза. Соответственно, исполнить свою конституционную обязанность по защите Отечества такие граждане смогут уже после завершения обучения», — подчеркнул глава комитета по обороне.

Повысить возраст призыва в армию с 18 лет до 21 года предложил в декабре прошлого года на расширенной коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина глава военного ведомства Сергей Шойгу.