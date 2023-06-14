Московские экспортеры повысили компетенции в диджитал-маркетинге

Столичные промышленные компании приняли участие в обучающем марафоне, направленном на повышение знаний в диджитал-маркетинге и SEO-продвижении. Всего в программе, проведенной центром «Моспром», поучаствовали 16 компаний. Об этом глава руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Цель марафона состояла в усилении позиционирования городских компаний на внешних рынках. Программа включала шесть обучающих модулей с практическими занятиями и индивидуальными консультациями специалистов. Предприятия обучились универсальной методике по самостоятельному аудиту, подготовке сайтов и социальных сетей к работе с зарубежными контрагентами, пояснил руководитель департамента.

Компании, принявшие участие в марафоне, ориентированы на экспорт продукции промышленного и агропромышленного секторов. После обучения предприятия получили индивидуальные консультации от экспертов марафона, на которых проанализировали стратегию и готовность выхода на зарубежные рынки.

Как уточнили в пресс-службе департамента, в сжатые сроки компании получили важные знания по диджитал-маркетингу для выхода на внешний рынок, анализу маркетинговой активности конкурентов, разработке стратегии продвижения и многое другое, поделилась менеджер по маркетингу Научно-технического центра «Бакор» Татьяна Зимина.

Центр «Моспром» помогает столичным компаниям-экспортерам: специалисты бесплатно анализируют целевые рынки и индивидуальные консультации по эффективной стратегии работы. Предприятиям помогают с поиском контрагентов, переговорами с потенциальными покупателями, обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.