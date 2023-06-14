Москвичи выбрали цвета трех строящихся линий метро

В Москве подведены итоги голосования в проекте «Активный гражданин» — жители столицы выбрали цвета для трех будущих линий метрополитена.

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Как сообщает портал mos.ru, большинством голосов решено, что Троицкая (16-я) линия будет обозначаться изумрудным цветом, Рублево-Архангельская (17-я) — графитовым, а Бирюлевская (18-я) — рубиновым. За такой вариант проголосовали 56 275 человек.

Как отметил мэр города Сергей Собянин, тема подземки касается практически каждого москвича, поэтому голосование по новым названиям всегда вызывает активный интерес. «Строительство трех радиальных линий — основная задача для Московского метрополитена на ближайшие годы. Метро придет в отдаленные районы и свяжет их с другими частями города через Большую кольцевую линию», — подчеркнул Собянин.

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Предполагается, что к 2025 году станциями рельсового транспорта в пешей доступности будет обеспечен 91% жителей мегаполиса. В ближайшие годы появятся три ветки: Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская.

Троицкая линия метро длиной 40 км соединит платформы МЦК с городским округом Троицк, она будет пересекать территории Южного, Юго-Западного, Троицкого и Новомосковского административных округов. Ожидается, что ежедневно веткой будут пользоваться около 100 тыс. человек. Рублево-Архангельская линия протяженностью 19 км соединит деловой центр «Москва-Сити» с северо-западными районами внутри МКАД и за ее пределами, а 21-километровая Бирюлевская линия улучшит транспортную доступность районов Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.