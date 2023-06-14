На трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург вышли четыре беспилотных тягача «КамАЗа»

На федеральную трассу М-11 «Нева» вышли беспилотные магистральные тягачи автоконцерна «КамАЗ».

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

«Всего в рейс вышло четыре цифровых магистральных тягача, которые в составе автопоезда с полуприцепом будут осуществлять грузоперевозки между двумя городами. Автомобили созданы на базе магистрального тягача КАМАЗ-54901. Модель оснащена системами связи, навигации, технического зрения, обработки входящей информации. Управление тормозной и рулевой системы, двигателя и АКПП осуществляется с применением электронной кан-шины», — указывается в сообщении.

Уточняется, что машины будут курсировать между логистическими терминалами Москвы и Санкт-Петербурга по концепции hub-to-hub, без заездов в города; протяженность маршрута составляет 650 км.

Главный конструктор по инновационным автомобилям ПАО «КамАЗ» Сергей Назаренко отметил, что ограничения, связанные с режимом труда и отдыха водителей, на беспилотные тягачи не распространяются — они будут работать в режиме 24/7 с остановками только на погрузку и разгрузку, заправку, а также техобслуживание. В соответствии с программой экспериментального правового режима в кабине будет находиться инженер-испытатель, готовый перехватить управление в экстренных ситуациях.

Цель запуска — проведение исследовательских испытаний беспилотников на дорогах общего пользования, отработка алгоритмов, грузопотоков, организационных особенностей их эксплуатации. «Также немаловажным является параллельное выстраивание системы взаимодействия между оператором беспилотных перевозок, логистическим компаниями и оператором инфраструктуры», — подчеркивается в сообщении.

Помимо «КамАЗа», участниками запуска беспилотной техники стали Globaltruck, «Первая экспедиционная компания» (ПЭК), «Газпромнефть-Снабжение» и ГК «Автодор» в качестве оператора инфраструктуры. Как пишет «Интерфакс», в запуске также приняли участие НПО «СтарЛайн» и ПАО «Магнит».

«Введение экспериментально-правового режима на трассе М-11 "Нева" и состоявшийся запуск беспилотных магистральных тягачей КАМАЗ дает возможность протестировать наши разработки в области беспилотного грузового транспорта на дорогах общего пользования, а также позволит на практике, в условиях реального движения апробировать коммерческое использование технологии беспилотных грузовиков», — приводятся слова гендиректора ПАО «КамАЗ» Сергея Когогина.

Запуск грузовиков-беспилотников по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Санкт-Петербург состоялся в рамках ПМЭФ и стал первым этапом проекта «Беспилотные логистические коридоры», отмечается в пресс-релизе. В рамках проекта правительство РФ ставит задачу к 2030 году сделать «беспилотными» 19,5 тыс. км российских дорог общего пользования.