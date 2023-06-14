На Западе рассказали о давлении на США по возможным срокам присоединения Украины к НАТО

Граничащие с Россией государства-члены НАТО призывают установить сроки по присоединению Украины к альянсу и добиваются от президента США Джо Байдена шагов, которые говорили бы о поддержке скорейшего вхождения Киева в блок.

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Как сообщает The New York Times, в преддверии июльского саммита НАТО в Вильнюсе эти страны стремятся продемонстрировать твердую приверженность такой идее. Издание пишет, что американский лидер относится к этому вопросу с осторожностью, так как не хочет втягивать блок «в прямую войну с Москвой»; из всех союзников по НАТО полностью поддерживают Байдена только в Берлине, хотя сомнения относительно рисков, связанных со стремлением Украины присоединиться к блоку, есть и у других членов альянса.

Сообщается, что в Вашингтоне готовы предложить Киеву модель безопасности, аналогичную израильской, которая не предполагала бы немедленного вступления в блок. По такой схеме США не обязаны будут оказывать Украине помощь в случае нападения на нее.

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Израиль является крупнейшим получателем американской помощи со времен Второй мировой войны: согласно договоренностям, США должны предоставить ему военную поддержку на $38 млрд с 2019 по 2028 год.

По словам собеседников издания, Вашингтон таким образом стремится показать Москве, что Киев будет получать военную помощь еще долгие годы. Между тем Владимир Зеленский убежден, что лишь членство страны в НАТО может гарантировать Киеву безопасность.

В Кремле выступают против вступления Украины в Североатлантический альянс и называют стремление не допустить этого одной из причин начала СВО.