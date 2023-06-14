Овчинский: Москва поможет еще 58 моногородам достигнуть устойчивого развития

Повысить качество жизни, интегрируя Цели устойчивого развития (ЦУР), планируется еще в 58 моногородах страны. Соглашение о сотрудничестве, которое ознаменует запуск второго этапа пилотного проекта, подписали на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) подписали руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский и главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

Первый этап проекта, призванного улучшить социально-экономическое развитие моногородов и их экологичность, стартовал в 2020 году. В нем приняли 12 моногородов из восьми регионов страны. Во втором этапе планируют участвовать еще 58 моногородов.

Столица достигла 100% показателей уже по шести ЦУР, рассказал Овчинский. Город обладает опытом и наработанными практиками в этой части и готов ими делиться с другими регионами страны, подчеркнул глава департамента. Он напомнил, что те инвесторы, что придерживаются целей устойчивого развития, в частности, в вопросах экологичности, могут рассчитывать на поддержку городского правительства. Среди них, возможность получить землю в аренду за рубль, или в два раза быстрее пройти административные процедуры при строительстве нового объекта в рамках «зеленого коридора».

Новое соглашение предполагает, что стороны будут разрабатывать предложения, основываясь на опыт столицы. Как считает главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева, первый этап проекта показал хорошие результаты, которые превосходят некоторые моногорода Европы. Показательно, что участники проекта не хотят из него уходить, а их коллеги из других моногородов выражают желание активно включиться в работу, добавила она.

Как отметили в пресс-службе департамента, столица на данный момент полностью обеспечила выполнение шести показателей ЦУР, среди которых «Достойная работа и экономический рост», «Качественное образование», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Индустриализация, инновации и инфраструктура», «Гендерное равенство», «Борьба с изменениями климата». В процессе реализация еще восьми.