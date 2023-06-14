Пекин пытается разогнать экономику

Народный банк Китая (РВоС) впервые почти за год — с августа 2022 г. — снизил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО, то есть по краткосрочным кредитам. Для обеспечения ликвидности в банковской она снижена на 10 базисных пунктов — с 2% до 1,9%. Одновременно РВоС вложил в экономику 2 млрд юаней (примерно $280 млн) в виде краткосрочных облигаций.

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Экономисты Goldman Sachs Group прогнозируют, что в третьем квартале будет снижен на 25 пунктов коэффициент усреднения обязательных резервов для кредитных организаций — теоретически, это должно способствовать повышению выдачи банковских кредитов. В четвертом квартале, скорее всего, последует еще одно снижение — в зависимости от состояния экономики, ставки РЕПО или учетной ставки.

Сейчас всеобщее внимание приковано к состоянию китайской экономики после отмены коронавирусных ограничений в конце прошлого года. В первые месяцы она восстанавливалась значительно быстрее, чем теперь.

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Повышенный интерес к Китаю понятен, потому что речь идет о второй экономике планеты, от самочувствия которой в немалой степени зависит обстановка на глобальных сырьевых рынках. К примеру, слабую реакцию нефтяных цен на недавно объявленное Эр-Риядом одностороннее снижение добычи с 1 июля многие экономисты объясняют как раз недостаточно быстрым восстановлением Поднебесной. Поэтому в Пекине сейчас все громче говорят о необходимости очередного стимулирования экономики, хотя очевидно, что при таком высоком долге и тревогах относительно стабильности в финансовой системе объем поддержки будет ниже, чем в прошлые годы. Скорее всего, Пекин будет поддерживать главным образом проблемные сектора — и в первую очередь строительный, — а также попытается повысить внутренний спрос, пишет Bloomberg.

По общему мнению, главным тормозом быстрого восстановления китайской экономики остается слабый рынок недвижимости, который сильно лихорадит уже не первый год. Естественно, в Пекине хотят ослабить его излишне сильное влияние на экономику в целом, но пока все предпринимаемые меры не дают желаемого результата.

«Возможности работы с традиционными инструментами сильно ограничены, — предупреждает главный экономист по Китаю в Nomura Holdings Лу Тин, говоря о новой программе стимулирования экономики. — В прошлом такая поддержка приводила к негативным последствиям в виде высокого долга на уровне провинций, сокращения инвестиций и неэффективной траты ресурсов.»

Затрудняет сейчас стимулирование экономики, по мнению Лу, и высокий коэффициент задолженности. Неудивительно, что финансовые рынки вяло отнеслись к вчерашнему снижению ставки РЕПО. Инвесторы не очень верят, что проблемы в китайской экономике можно решить при помощи одного только снижения ставки — то есть, изменения монетарной политики. Вопросов, между тем, хватает. Уверенность потребителей остается низкой, домохозяйства не хотят брать кредиты, инфляция близка к нулевой, а экспорт снижается из-за замедления роста глобальной экономики. И это далеко не полный список проблем второй экономики планеты.

Глава РВоС И Ган на прошлой неделе намекнул на проведение более гибкой политики и пообещал усилить антициклическую корректировку. При этом РВоС в вопросах стимулировании экономики внимательно следит за американскими коллегами из Федрезерва, которые на этой неделе, скорее всего, возьмут тайм-аут и не станут повышать учетную ставку. Перерыв после 15 месяцев непрерывного повышения ставки ФРС несколько ослабит давление на юань, за пять месяцев 2023 года ослабевший по отношению к американскому доллару на 3,6%, и развяжет руки китайскому Центробанку в стимулировании экономики.