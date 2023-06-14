Песков рассказал, из-за чего в Москве задумались о выходе из зерновой сделки

Россия может выйти из зерновой сделки по ее окончании.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

«Россия неоднократно делала такие жесты доброй воли, проявляя весьма и весьма ответственный подход. Но в условиях отсутствия взаимности и в условиях отсутствия желания коллективного Запада выполнять часть договоренностей, касающуюся России, это проявление доброй воли и политической воли не может быть бесконечным», — цитирует агентство представителя Кремля.

Накануне, 13 июня, Владимир Путин заявил, что Москва «думает» о том, как выйти из сделки. Президент указал на то, что коридоры для вывоза сельхозпродукции из портов Украины постоянно используются Киевом для запуска морских БПЛА.

Ранее «Эксперт» писал, что, по словам Пескова, на дальнейшей судьбе зерновой сделки скажется также подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса». Пресс-секретарь главы государства отметил, что очередной акт терроризма киевского режима стал еще одним моментом, весьма усложняющим ситуацию с ее продлением.

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года при участии ООН, России, Турции и Украины на 120 дней и в ноябре продлевалась на тот же срок. Стороны тогда подписали два документа — первый предполагает создание коридора для вывоза продукции из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), во втором говорится о снятии препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. В марте 2023 года первую часть сделки продлили ещё на 60 дней; вторая часть выполнена не была. 17 мая президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что зерновую сделку продлили еще на два месяца, информацию об этом позже подтвердили в МИД РФ, напомнив про «перекосы», которые необходимо исправить.