Песня, которая объединит всю страну.

В честь празднования Дня России в рамках Всероссийской акции «Великого Отечества сыны» 12 – 24 июня 2023 года пройдет онлайн-марафон на исполнение музыкальной композиции

«Да здравствует Россия!».

В рамках проекта уже снят видеоклип при участии таких артистов, как Родион Газманов, Александра Круглова, группа Фабрика и Сергей Войтенко.

К участию приглашаются самодеятельные и профессиональные музыкальные коллективы и исполнители как из России, так и соотечественники из стран ближнего и дальнего зарубежья, без ограничения возраста.

Для участия в музыкальном онлайн-марафоне необходимо:

1. выбрать формат исполнения музыкальной композиции «Да здравствует Россия!» (вокал, инструментальное, вокальное под аккомпанемент);

2. записать видео выступления на камеру или телефон (ограничений про продолжительности и формату видеоролика нет);

3. подать заявку на сайте марафона или отправить записанное видео и свои контактные данные (ФИО, возраст, город, email, телефон) на официальную почту онлайн-марафона: i@vosmarafon.ru

В результате:

– Все участники онлайн-марафона получат именной Сертификат.

– После завершения сбора роликов, жюри отберёт 10 лучших исполнителей композиции, которые будут приглашены для участия в концертных и телевизионных мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Великого Отечества сыны», а также на обзорную экскурсию в Музейно-храмовый комплекс Вооруженных Сил Российской Федерации.

В состав жюри вошли выдающиеся музыкальные деятели страны: Народный артист РФ, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, Заслуженный артист РФ Александр Маршал, Заслуженный артист РФ Александр Брыксин, певец Сергей Волчков и другие.

Торжественное объявление победителей состоится 25 июня. В этот же день на официальной странице онлайн-марафона ВКонтакте состоится трансляция видеозаписей исполнения музыкальной композиции «Да здравствует Россия!» участниками проекта.

Онлайн-марафон – это возможность всей страной спеть песню «Да здравствует Россия!» и посвятить её Великим людям нашего Отечества, которые принесли и приносят своим трудом, своими достижениями и подвигами славу России.