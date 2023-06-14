Потери ВСУ за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях превысили 800 человек

В течение прошедших суток подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, продолжая нести значительные потери в живой силе и технике.

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Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

«Всего с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории», — указывается в сводке ведомства.

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Сообщается, что в ночь на 14 июня Вооруженные Силы РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники зарубежного производства.

«Все назначенные объекты поражены. Цель ударов достигнута», — подчеркивается в сообщении.

«На Времевском выступе в районе населенного пункта Макаровка Донецкой народной республики самоотверженными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ, при поддержке четырех танков и 11-ти боевых бронированных машин. В ходе боевых действий уничтожены четыре танка и семь боевых бронированных машин противника», — говорится также в сводке Минобороны. Отмечается, что в районе населенного пункта Пречистовка успешно отражены атаки двух ротных тактических групп ВСУ, потери противника составили пять танков и пять боевых бронированных машин; в районах населенных пунктов Ровнополь (ДНР), Левадное (Запорожская область) и совхоза «Октябрь» подбито пять танков противника.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери ВСУ за сутки составили более 800 военнослужащих, 20 танков, четыре боевые машины пехоты, 15 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Донецком направлении «Южной» группировкой войск в районах населенных пунктов Первомайское и Петровское (ДНР) успешно отражены две атаки противника, потери украинской стороны составили более 205 военнослужащих.