Искусство Афиша

Познавательные экскурсии по биологии в Крокус Сити Океанариуме

14 июня 2023, 18:13

С 1 по 27 июня в Крокус Сити Океанариуме пройдут занятия для учеников средней и старшей школы в рамках программы «Умные каникулы».

предоставлено пресс-службой

С началом лета в 40 школах и учреждениях дополнительного образования Подмосковья открылись детские лагеря дневного пребывания. Все они участвуют в проекте «Умные каникулы» - комплексе развивающих программ для школьников, направленных на раскрытие индивидуальных способностей детей. Участники проекта получают возможность проводить летние каникулы с пользой: ребята посещают с экскурсиями предприятия и музеи, разрабатывают свои проекты, занимаются исследовательской деятельностью. Одной из площадок проекта стал Крокус Сити Океанариум.

«Умные каникулы» в Океанариуме – это:

  • Интерактивная лекция по заявленной теме с возможностью наглядно увидеть и узнать интересные факты о представителях животного мира в рамках материала.
  • Закрепление материала в виде разработки проекта по биологии на предложенную тему на основе полученных знаний.
  • Свидетельство об участии в программе.

Занятия проводятся на экспозициях Крокус Сити Океанариума по десяти заявленным темам: участникам программы расскажут о всем многообразии подводного мира. Содержание занятий разрабатывается профильными сотрудниками Океанариума.

Проект «Умные каникулы» реализуется Министерством образования Московской области в рамках мероприятий, предусмотренных государственной областной программой «Образование Подмосковья на 2020–2025 годы», в форме выделения грантов на организацию работы с обучающимися в период летних каникул. Грант, выделенный на каждую образовательную организацию, позволяет вовлечь ребят в познавательный досуг и создать простор для самого разнообразного детского творчества.