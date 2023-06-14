Познавательные экскурсии по биологии в Крокус Сити Океанариуме

С началом лета в 40 школах и учреждениях дополнительного образования Подмосковья открылись детские лагеря дневного пребывания. Все они участвуют в проекте «Умные каникулы» - комплексе развивающих программ для школьников, направленных на раскрытие индивидуальных способностей детей. Участники проекта получают возможность проводить летние каникулы с пользой: ребята посещают с экскурсиями предприятия и музеи, разрабатывают свои проекты, занимаются исследовательской деятельностью. Одной из площадок проекта стал Крокус Сити Океанариум.

«Умные каникулы» в Океанариуме – это:

Интерактивная лекция по заявленной теме с возможностью наглядно увидеть и узнать интересные факты о представителях животного мира в рамках материала.

Закрепление материала в виде разработки проекта по биологии на предложенную тему на основе полученных знаний.

Свидетельство об участии в программе.

Занятия проводятся на экспозициях Крокус Сити Океанариума по десяти заявленным темам: участникам программы расскажут о всем многообразии подводного мира. Содержание занятий разрабатывается профильными сотрудниками Океанариума.