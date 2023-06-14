Президент объяснил, почему не нужна новая мобилизация

Все частные военные компании и их бойцы, выполняющие боевые задачи в зоне СВО, до 1 июля подпишут контракты с Министерством обороны. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с военными журналистами 13 июня. «Я попросил и депутатов Госдумы, и Министерство обороны все привести в соответствие со здравым смыслом, со сложившейся практикой и законом», — сказал президент.

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Теперь и вплоть до окончания СВО бойцы ЧВК будут иметь те же права, что и обычные военнослужащие, то есть исполнение боевых задач будет засчитываться в трудовой стаж, откроются возможность для всех социальных выплат и ветеранских привилегий в будущем. Президент также рассказал, что в составе ЧВК сражаются помилованные им заключенные.

По состоянию на вторник, 14 июня контракты с МО подписали уже 10 ЧВК, среди которых «Ахмат» и «Терек», до 1 июля к ним присоединятся «Вагнер» и все остальные. «Вагнер», численность которого приближается к дивизии, вероятно, подпишет контракт в числе последних, потому что нужно подготовить бумаги на каждого бойца, это требует времени.

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Поправки в законодательство России сегодня, 14 июня, обсуждаются на комитетах Госдумы, и, предположительно, будут вынесены на ближайшее пленарное заседание, которое может состояться уже в четверг, 15 июня.

И как сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, «многое из того, что касается выполнения ЧВК задач в зоне СВО, уже урегулировано». Действительно, в марте 2023 года министр обороны подписал приказ, согласно которому ЧВК получили статус «добровольческих формирований» и официально вошли в состав объединенной группировки войск в зоне СВО. Однако самим бойцам никаких личных социальных гарантий это не дало.

О том, как бойцы вступали в ЧВК до сих пор, достаточно часто рассказывали различные издания. К примеру, Lenta.ru сообщала, что если человек прошел физический и психологический тест, то после этого требуется лишь заполнить анкету без предоставления данных ИНН и СНИЛС. Это значит, что с бойцами заключали только договор подряда.

По информации, которой располагает «Эксперт», в последнее время их оформляли, как самозанятых на договоре. Такая форма позволят платить НДФЛ с зарплаты бойца, но трудовой стаж ему не идет.

Андрей Картополов, чьи слова цитирует «Интерфакс», подчеркнул, «речь не идет о легализации» ЧВК и его бойцов, поскольку этот аспект уже согласован. «Но необходимо определить основополагающие положения: что такое ЧВК, какую роль они играют и какое место занимают в нашей правовой структуре. Вот этим мы занимаемся. Я полагаю, что в ближайшее время решим и предложим варианты», — сказал он журналистам.

Новой мобилизации не требуется, есть добровольцы и ЧВК

О том, что представляют собой в целом ЧВК в России, для чего они создаются, кто их финансирует и каковы особенности их использования в настоящий момент, «Эксперту» рассказал военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«В интересах государства иногда требуется военное присутствие в других странах, это делается по просьбе, исходящей из этих стран, однако с дипломатической точки зрения такое присутствие бывает невозможно. Это — инструмент политики государства, за использование которого государство не хотело бы нести ответственность. В таком случае используются не государственные вооруженные силы, а частные военные компании. Они действуют в соответствии с законодательством тех стран, в которых исполняют свои миссии. Но их деятельность в любом случае согласована с Министерством обороны и разведывательными структурами», — объясняет эксперт.

Соответственно, финансируются ЧВК за счет сторон, заинтересованных в их услугах. Зарплата в ЧВК в несколько раз больше, чем в регулярной армии, однако, по словам Игоря Коротченко, для всех российских военнослужащих в зоне СВО сейчас она увеличена примерно до того уровня, который существует в ЧВК. Соответственно, требуется и встречный шаг — предоставить теперь уже бойцам ЧВК те же гарантии, что есть у военнослужащих и статус участников боевых действий.

Об этом и попросил президент депутатов, а 13 июня сказал журналистам: «Все, кто бы ни был, в каком бы качестве ни оказался на переднем крае, — они все защитники Отечества, и Родина должна им полноценно ответить на их готовность рисковать своей жизнью или отдавать свою жизнь за Родину. Все должны быть в равном положении».

Владимир Путин в этой беседе сказал и о том, что в составе ЧВК сражаются люди с судимостью, в том числе освобожденные условно и досрочно, чтобы пойти на фронт. «Подписываю указы о помиловании заключенных, которые принимают участие в спецоперации, они ведут себя по-разному. Бывают ситуации, когда люди, которые попали туда из заключения, возвращаются на ту же дорожку», — констатировал президент, но дал понять, что большинство все же становится на верный, а то и героический путь.

«ЧВК прежде всего предназначены для работы за рубежом, в обычное время попасть в них непросто, конкуренция очень большая, — говорит Игорь Коротченко. — Поэтому использование их в зоне СВО — ситуация исключительная. В ЧВК обычно идут люди не с судимостью, а с профессиональным бэкграундом. Но ход СВО потребовал таких нестандартных решений, в силу вынужденных обстоятельств туда набирали, в том числе, людей из колоний, и сейчас им будут предоставлены полные права героев и ветеранов. Для них это шанс, который сыграет положительную роль в жизни».

Как заявил также 13 июня Владимир Путин, новой мобилизации в зону СВО не требуется, вполне хватает добровольцев, которых только за прошлую неделю пришло более 10 тысяч. По мнению военных экспертов, большинство добровольцев будут теперь пополнять ЧВК, чтобы не «раздувать» численность регулярной армии.