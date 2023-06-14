Проблема в Норвегии заставила цены на газ взлететь на 15%

Стоимость газовых фьючерсов TTF с поставкой газа в следующем месяце накануне, 13 июня неожиданно подскочила на 16,6%. К окончанию торговой сессии в Амстердаме повышение цен за день составило 12,4%, а МВт-час энергии стоил 34,90 евро (366 евро за тысячу кубов). В Германии, кстати, цена МВт-часа выросла на 6,6% до 106 евро.

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Причиной столь сильного скачка стали проблемы на заводах по производству сжиженного газа (СПГ) и газовых месторождениях в Норвегии, главного сейчас поставщика «голубого топлива» в Европу. Цены рванули вверх после того, как оператор норвежских газопроводов, компания Gassco AS сообщила, что работа на ряде важных газовых объектов северного королевства, включая месторождения Ормен-Ланге и Ааста Ханстен, а также завод по производству СПГ в Нихамне, возобновятся не ранее середины июля. Естественно, добыча газа в Норвегии сейчас снизилась.

Столь резкая реакция на технические проблемы норвежских газовиков, пишет Bloomberg, является очередным подтверждением неустойчивого положения на газовом рынке Европы, который по-прежнему крайне резко реагирует на любые проблемы, влияющие на поставки газа. Здесь очень важно иметь в виду, что фьючерсы резко подорожали на вполне благоприятном внешнем фоне.

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Спрос на газ на континенте несмотря на подготовку к предстоящей зиме (наполнение газом подземных газовых хранилищ, ПГХ) продолжает оставаться слабым из-за медленного восстановления европейской промышленности. Достаточно сказать, что первая европейская экономика – немецкая сползла в первом квартале в техническую рецессию. К тому же, после зимы 2022-23 годов в ПГХ осталось много газа.

Но всю прошлую неделю цены на газ то падали, то росли. За исключением перечисленных выше факторов, снижающих спрос на газ, необходимо помнить и о факторах, которые спрос повышают.

Кроме уже упомянутых перебоев в работе норвежского газового сектора, это и приход на континент летней жары: на юге Испании на этой неделе столбики термометров уже поднимались до 45°С. Жара, установившаяся в отдельных частях Азии раньше, чем в Европе, повышает потребление газа и, следовательно, затраты электроэнергии на охлаждение зданий и помещений. Она также усиливает конкуренцию между Европой и Азией за СПГ, который трейдеры отправляют туда, где в данный момент более высокие цены.

В отличие от европейских обывателей, которые никак не могут взять в толк, как при таком высоком уровне запасов газа в ПГХ могут возникнуть проблемы предстоящей зимой, трейдеры прекрасно понимают, что ситуация на рынке во второй половине года может существенно измениться и что цены могут рвануть вверх. «Рывок цен подчеркивает, что трейдеры плохо готовы к повышению спроса и снижению предложения вне зависимости от продолжительности сохранения проблем в Норвегии»,- объясняет скачок цен главный стратег по сырью в Saxo Bank A/S Оле Слот Хансен.

Норвежское подразделение нефтегазового гиганта Shell сообщило о приостановке работы СПГ-завода в Нихамне после обнаружения газа в системе охлаждения, что может привести к аварии. На завод в Нихамне поступает газ с месторождений Ормен Ланге и Ааста Ханстен.

Есть и оптимисты в отношении условий для потребителей. Так, аналитики из консалтинговой компании Bernstein считают, что Европа войдет в зиму 2023-24 годов с хранилищами, наполненными газом под завязку и что к концу зимы в хранилищах останется немногим менее половины (48%) газа. Правда, это меньше, чем осталось минувшей весной.

Оптимистичнее всех настроены аналитики Citigroup Inc. Они прогнозируют, что средние цены на газ в Европе и Азии в третьем квартале будут ниже нынешних цен приблизительно на 50%. Такой прогноз выглядит простым продолжением тенденции, идущей с начала апреля, и сделан еще до нынешнего скачка. Но в любом случае, зима начинается после третьего квартала.