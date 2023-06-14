Программу для грамотности по эко- и социальным направлениям запустят в Москве

Образовательный проект для развития ESG-грамотности среди населения и бизнес-сообщества запустят в столице. Такое соглашение подписали глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский и президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Принципы ESG предполагают управление, основанное на ответственном отношении к окружающей среде (environment), высокой социальной ответственности (social) и высоком качестве корпоративного управления (governance). ESG базируется на достижении Целей устойчивого развития (ЦУР).

По словам Овчинского, в совместном проекте стороны будут обмениваться опытом и знаниями в области реализации принципов ESG, а также внедрять их в образовательно-просветительские программы.

Столичный бизнес, в том числе малый и средний, уже следует трендам ESG, подчеркнули в пресс-службе департамента. Компании придерживаются экологичности, развивают корпоративную культуру и реализуют соцпроекты, таким образом становясь более привлекательными для партнеров, в том числе Азиатско-Тихоокеанского региона. Для потребителей на внутреннем рынке соблюдение экологических аспектов также становится все более важным.

Как рассказал Владимир Платонов, Московская торгово-промышленная палата активно работает над внедрением принципов устойчивого развития и ESG. Поэтому в ведомстве уже действуют соответствующая профессиональная гильдия и специальный центр. Сотрудничество с городскими властями поможет развитию этого вектора в столице в целом, считает он.

В пресс-службе департамента напомнили, что Москва на протяжении нескольких лет активно вовлечена в ESG-повестку и уже полностью обеспечивает исполнение показателей по шести ЦУР. В процессе реализации еще восемь проектов.