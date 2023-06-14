Путин подписал указ о передаче в собственность Чечни 100% оператора аэропорта в Грозном

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Чечни всех находящихся в федеральной собственности акций АО «Вайнахавиа» — оператора международного аэропорта «Северный» в Грозном.

Документ опубликован на портале официальной правовой информации. В нем сообщается, что решение принято по предложению федерального правительства и властей Чечни «для привлечения правительством Чеченской Республики до 31 декабря 2026 года инвестиций в размере не менее 7,14 млрд рублей в комплексную реконструкцию, строительство и модернизацию объектов инфраструктуры воздушного транспорта международного аэропорта Грозный (Северный) имени А.А.Кадырова».

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Федеральному правительству поручено в течение полугода обеспечить передачу в собственность республики 100% акций оператора грозненского аэропорта.

Ранее АО «Вайнахавиа» исключили из программы приватизации. Осенью прошлого года Росимущество информировало, что проводит совместно с Минтрансом мероприятия по передаче в собственность Чечни 100% акций предприятия, что позволит ему привлечь дополнительное финансирование и обеспечить «эффективное завершение реконструкции аэропорта».

История авиакомплекса в Грозном берет свое начало в 1938-м. После событий 1994-2000 годов аэропорт был разрушен, восстановили его в 2007 году, а в 2009-м, после отмены особого режима контртеррористической операции на территории Чеченской республики, Межгосударственный авиационный комитет выдал Федеральному государственному унитарному предприятию «Вайнахавиа» сертификат на выполнение международных рейсов.

В августе 2021 года аэропорту присвоили имя первого президента Чечни, Ахмата Кадырова, соответствующий указ был подписан президентом РФ.

Сегодня «Северный» обслуживает рейсы компаний «Аэрофлот», S7, «ЮТэйр», «Азимут», Pegas Fly. По итогам прошлого года пассажиропоток воздушной гавани вырос на 8,9% по отношению к 2021-му, до 777 296 человек. Ожидается, что после завершения реконструкции аэропорт сможет обслуживать 1,5 млн пассажиров ежегодно.

Работы по обновлению и строительству инфраструктуры воздушной гавани в Грозном идут с 2022 года и включают шесть этапов. В частности, они предполагают создание нового и реконструкцию старого перрона для обеспечения 23 стояночных мест, а также модернизацию и строительство дорожек для руления и буксировки лайнеров.

В общей сложности планируется возвести восемь зданий и сооружений для обслуживания аэродромной части, в том числе новый терминал площадью 40 тыс. кв. м.

Завершение работ намечено на 2025 год.