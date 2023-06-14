Российский бизнес назвал три новых приоритета

С декабря 2022 года по июнь 2023 года в 2,5 раза (до 11%) упала доля лидеров российских компаний, заявивших об ухудшении положения их бизнеса за последние шесть месяцев. Такие данные представила консалтинговая компания «Яков и партнеры» (ранее российское подразделение MacKinsey) в рамках отчета «CEO-барометр», подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму.

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Более 80% респондентов выразили уверенность в улучшении или сохранении текущего состояния бизнеса в ближайшие полгода. При этом компании все больше важности придают задачам, нацеленным на развитие бизнеса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на текст документа.

С начала года субъективная оценка состояния компаний больше всего повысилась в горнодобывающей отрасли и металлургии, но также — в группе отраслей по производству потребительских товаров, розничной торговли и электронной коммерции. При этом компании химической отрасли отметили ухудшение ситуации.

«С точки зрения перспектив, представители сектора технологий, IT и банков оказались наиболее оптимистичны в оценке своего будущего. Среди них в среднем улучшения ситуации ожидают от 68 до 80% респондентов. Это в целом отражает направление на импортозамещение в области технологий и IT», — пояснила результаты исследования руководитель аналитического центра компании «Яков и партнеры» Влада Богданова.

На следующие шесть месяцев руководители компаний называют три приоритета: привлечение и удержание персонала, поиск новых рынков сбыта и запуск новых инвестиционных проектов.

«Это значимое изменение по сравнению с декабрем 2022 года, когда в приоритетах были сокращение затрат и адаптация цепочек поставок. Судя по настроениям руководителей компаний, можно говорить о восстановлении оптимизма в российском бизнесе после череды санкций», — отмечают авторы исследования.

Главными вызовами для лидеров отечественного бизнеса остаются внешнеторговые запреты, геополитическая напряженность и перебои в цепочках поставок. Меньше всего обеспокоенности вызывают снижение покупательной способности внутри страны, инфляция и климатические изменения.

«Не хватает желания перестать смотреть по сторонам»

Опрос показал улучшение настроения российского бизнеса, но данные кажутся спорными, говорит собственник и генеральный директор компании «Баланс Профи» Венера Разакова. «Да, многие переориентировались на внутренние рынки. Смирились. Осознали, что по-другому уже не будет. Объективно оценили обстановку и свои возможности и сделали наконец правильный выбор. Особенно порадовали российские дизайнеры — очень быстро и качественно выполнили импортозамещение и использовали уход зарубежных брендов себе во благо. Ниша фактически на некоторое время опустела, избавившись от именитых западных конкурентов, из-за которых прежде было тяжело пробиться начинающим российским брендам», — говорит она.

При этом, замечает Венера Разакова, говорить о том, что 80% бизнесменов нацелились на внутренний рост, она бы не рискнула. «Всё-таки, как большинство выводили свои средства за рубеж, так и продолжают. Здесь хочется, конечно, как-то поменять мышление предпринимателей. Ведь именно в мышлении заложена эта вредоносная программа: смотреть всё время за пределы своей страны и мечтать жить, отдыхать и тратить деньги за границей. Хотя у нас всё есть в стране и ресурсы и возможности. Не хватает желания перестать смотреть по сторонам и сфокусироваться на повышении качества жизни в своей стране», — говорит эксперт.

И все же неудивительно, что крупные предприниматели с оптимизмом оценивают состояние своего бизнеса в текущей ситуации и нацелены на решение задач развития бизнеса, считает председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Этому непосредственно способствует нынешняя политика государства, направленная на восстановление в стране опережающими темпами индустриального потенциала, технологического и финансового суверенитета, решение инфраструктурных и логистических задач, обеспечение реального импортнозамещения и выстраивание новых цепочек взаимоотношений в сфере внешнеэкономической деятельности.

Удивительно то, что и мелкий, малый и средний бизнес показывает предпринимательский оптимизм, добавляет эксперт. Согласно актуальным данным индекса деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI (Russian Small Business Index), авторами которого являются Банк ПСБ и агентство НАФИ, сейчас наблюдается высокий уровень предпринимательской активности субъектов МСП. Так, за последние полгода индекс RSBI поднялся на 5 пунктов до положительной позиции — 54.

«Все эти данные свидетельствуют о том, что российская экономика в целом переходит в стадию стабилизации с прогнозом экономического роста», — констатирует Владимир Гамза.

Два десятка новых предприятий за май

Все закономерно, подтверждает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute. Психология человека устроена таким образом, говорит он, что в стрессовых ситуациях она сначала адаптируется и минимизирует расходования личного ресурса, а по прошествии определённого времени начинает действовать более энергично и точечно.

«Все эти правила применимы и к бизнесу. Любой кризис дает возможность поменять приоритеты, более четко определить направление развития. Я считаю, что как раз это с российской экономикой сейчас и происходит. Надеяться больше не на кого, перестройка с сырьевой модели на высокотехнологическое производство — это сегодня главная задача бизнеса во всех отраслях народного хозяйства», — отмечает эксперт.

В Подмосковье, обращает внимание Николай Переславский, предприятие «Меттойл» (Группа «ТСС») займется производством внутрискважинного оборудования, создано более 160 рабочих мест. В Ленинградской области заработал Балтийский вагоноремонтный завод, на котором смогут трудиться до полутора тысячи человек. В Красноярске компания «М-Кит» запустила цех в 3000 квадратных метра по производству корпусной мебели на заказ. НПП «Итэлма» на предприятии в Костромской области будет выпускать автокомпоненты.

Это только некоторые примеры. Всего же за май 2023 года в России запустили 20 новых предприятий, с инвестициями порядка 19 млрд рублей.

Возвращение оптимизма — звучит уже оптимистично, считает член экспертного совета по защите прав розничных инвесторов, инвестсоветник в реестре ЦБ РФ Юлия Кузнецова. Так и есть, если вы принимаете ситуацию — остается подстраиваться и двигаться вперед. Санкции есть — надо приспосабливаться, развивать свой бизнес, экономику и двигаться дальше.

Экономический форум в Санкт-Петербурге тому подтверждение, говорит она. «В этом году на форум прибыло много компаний — из ОАЭ, Китая и других дружественных стран. Наша страна развивается, нtсмотря на текущую ситуацию в экономике мира, санкции для России. Или развиваешься — и в России все для этого есть, или отстаешь. Теперь дело “за малым” —государству поддержать оптимизм руководителей путем введения факторов экономической поддержки. Это доступные кредитные линии, иные формы поддержка бизнеса», — рассуждает эксперт.

«Если ранее думали о том, как сократить затраты — в нынешних условиях думают, как увеличить прибыль компании. Путем поиска новых рынков сбыта, налаживания производства и поиска новых кадров. И даже о “взращивании” новых кадров и профессий. Только совместными усилиями возможен новый позитив, поддержка российской экономики и развитие страны», — заключает Юлия Кузнецова.