Статистика по инфляции США привела к крайне неожиданной реакции рынка

Сегодня завершится очередное заседание американского центробанка, и финансовые рынки с нетерпением ждут этого события. Заседание во многом особенное, ведь именно сегодня, по прогнозам большинства, будет сделана пауза в цикле. Напомним, ФРС повышала ставки 12 заседаний подряд.

Последним приготовлением к заседанию стала статистика по инфляции - это главный ориентир, ведь именно с инфляцией и борется регулятор.

Цифры вышли в целом неплохие, однако реакция рынка была неоднозначной.

Инфляция в США снижается, и даже любимый теперь показатель Федрезерва — Core Services CPI Ex-Shelter — и тот опустился до минимума с марта 2022 г. Основной показатель в его составе — индекс потребительских цен — в годовом выражении упал до 4%, и показал снижение уже 11-й месяц подряд.

Столь длительное ежемесячное снижение инфляции наблюдалось только в 1921 году.

Ложкой дегтя можно считать цифры по базовой инфляции, то есть за исключением волатильных цен на продукты питания и энергоносители. Ожидалось снижение с 5,5% до 5,2% в годовом исчислении, но в итоге получили 5,3%. И тем не менее, это самый низкий показатель с ноября 2021 года.

Очевидно, повышение ставок дает результат, однако цель ФРС — это 2%, и до нее еще очень далеко. Впрочем, в ФРС работают опытные экономисты и прекрасно понимают, что инфляция быстро не упадет, для этого нужно время, и даже сохранение ставок на текущих уровнях вполне может быть достаточно.

И тем не менее, вопрос дальнейшего повышения все еще остается открытым. И даже если ФРС сделает паузу, все равно на пресс-конференции Джером Пауэлл может утверждать, что дальнейшие повышения после паузы вполне возможны. Например, как это сделали Банка Канады и ЦБ Австралии: напомним, они взяли паузу, а в этом месяце возобновили цикл повышения.

Но что самое интересное, вышедшая статистика по инфляции показала крайне неожиданную реакцию рынка. Хотя здесь ситуацию нужно оценивать комплексно.

Начнем с валют. Пока шли баталии по потолку госдолга, доходности в США росли, а доллар укреплялся. Затем после выхода рядя статистических данных, в том числе по рынку труда США и Британии, европейские валюты начали отыгрывать потери. Успешнее других это делает фунт.

Казалось бы, идет игра на то, что ФРС как минимум возьмет паузу. И доходности трежерис на долговом рынке также постепенно пошли вниз. Однако после данных по инфляции, которые, казалось бы, внушают оптимизм, показали мощный рост. При этом по пятилетним бумагам они достигли максимумов с начала марта.

Что еще более интересно, накануне состоялся аукцион по размещению 30-летних бондов, который оказался едва ли не рекордным с точки зрения спроса. Иностранные инвесторы показали ненасытный аппетит.

Иными словами, либо рынок знает что-то, чего не знают все остальные, либо это был хитрый ход крупных игроков, которые двинули рынок непосредственно перед заседанием.

И в завершение — интересный момент по инфляции. Согласно расчетам главного стратега Credit Suisse Джонатана Голуба, июньские цифры (выйдут 12 июля) покажут замедление инфляции до 3,2%. Если все пойдет так, как ожидает Голуб, это станет одним из самых значительных двухмесячных падений инфляции за последние 70 лет. Исторически подобные падения происходили только в периоды экономических потрясений, таких как начало COVID, Великая рецессия, и в 1975 году во время «Великой инфляции».