Тест на стресс

Санкт-Петербургский экономический форум на протяжении долгих лет был мероприятием, в той или иной степени напоминающим дискуссионную площадку в Давосе: дорого, красиво, пафосно, глобально. В этот раз всех этих неизбежных элементов большого события не меньше. Но цена дискуссий, которые начались на берегах Невы, и решений, которые по результатам этих дискуссий, будут приняты, несоизмеримо выше всего того, что обсуждалось и решалось в годы, предшествующие нынешним попыткам коллективного Запада «отменить Россию».

События в российской экономике последних полутора лет свидетельствуют о том, что, несмотря на введение против различных видов отечественных товаров и секторов тотальных санкций, коих аналитики насчитали к настоящему моменту более 14 тысяч, страна в состоянии не только выстоять, но и развивать и промышленное производство, и аграрный сектор, и другие отрасли. Так, по данным Росстата, несмотря на снижение по итогам 2022 года промышленного производства на 0,6% по сравнению с предыдущим годом, целый ряд отраслей показал значительную положительную динамику: производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования за год выросло на 7%, полиграфическая деятельность и копирование носителей информации за год выросла на 7,8%, экспорт же агропромышленной продукции вырос на более чем 12%.

Одним из факторов, способных оказать значительное влияние на устойчивость российской экономики, является, безусловно, развитие в нашей стране инжиниринговой отрасли. В условиях, когда компании имеют растущий запрос на привлечение специалистов по-настоящему высокой квалификации для участия в научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах, инжиниринговый сервис, направленный как на создание и внедрение, так и на полное документальное сопровождение создания новых технологий и продуктов, этот запрос сегодня успешно закрывает.

Еще в 2013 году в России была запущена совместная программа Минобрнауки и Минпромторга по созданию на базе российских университетов сети инжиниринговых центров, оказывающих услуги в самых различных отраслях экономики. За этот период совокупный объем услуг, которые были оказаны заказчикам 76 центрами, составил, по данным Пресс-офиса проекта «Инжиниринг и инновации» Центра управления проектами в промышленности, более 48 млрд рублей, при этом более 80% заказчиков университетского инжиниринга представляют реальный сектор экономики. Химия, биология, авиа- и судостроение, радиоэлектронная промышленность – во всех этих и многих других отраслях благодаря сотрудничеству промышленности и университетской науки, сегодня реализуются сложнейшие высокотехнологичные проекты, позволяющие проходить весь путь инновационной цепочки – от идеи или запроса – до серийного производства – в режиме отработанных рабочих процедур, соответствующих самым высоким управленческим стандартам.

В Калининграде, в самом западном регионе России, на базе Балтийского федерального университета им. И. Канта, к примеру, в 2018 году был создан Балтийский инжиниринговый центр машиностроения. Его основными компетенциями являются решение инженерных задач по проектированию, подготовке и созданию конструкторской документации, разработке опытно-промышленных образцов и созданию нестандартных видов оборудования. За последние три года центр смог значительно нарастить количество заказов, только в течение прошлого года организацией было выполнено более 40 проектов. Как говорит директор инжинирингового центра Александр Попов, его специалистам под силу решить любую задачу производителей — от лазерного сканирования на местности и создания цифрового двойника - до изготовления сложных деталей для производств, производственного оборудования и роботизированной техники. «В условиях санкций и импортозамещения многие производства и компании нуждаются в техническом переоснащении, увеличении мощностей и доработке имеющегося оборудования. При ограниченных поставках иностранных запчастей и техники Балтийский инжиниринговый центр машиностроения помогает многим компаниям на территории не только Калининградской области, но и большой России», - отмечает А. Попов.

Среди реализованных проектов инжинирингового центра - разработка и внедрение технологии производства мягких контейнеров в интересах предприятия «Янтарный полимер», участие в восстановлении Калининградского вагоностроительного завода с применением технологий цифровых двойников, создание фасовочного аппарата для молочных хозяйств российского агро-сектора, и многие другие. В феврале 2023 года Балтийский инжиниринговый центр машиностроения стал одним из первых резидентов Инновационного научно-технологического центра «Балтийская долина — Хьюматнек» (Приоритет 2030), что стало еще одним подтверждением актуальности его проектов.

Важно понимать, что развитие университетского инжиниринга оказывает мультипликативный эффект на развитие экономики не только с точки зрения повышения ее конкурентоспособности и устойчивости, но и через целый ряд других аспектов: соединяя науку и промышленность, инжиниринговые центры на базе российских вузов вовлекают в научную и инновационную деятельность талантливую и мотивированную молодежь, реализуют целый набор образовательных программ для сотрудников промышленных компаний, участвуют в развитии как самих университетов, так и своих регионов.

И Балтийский инжиниринговый центр машиностроения, и центры на базе других университетов, сегодня активно развивают круг своих заказчиков, и в этом смысле Санкт-Петербургский экономический форум является важной площадкой диалога и создания новых перспектив для роста и развития.