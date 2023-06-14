Цифровой рубль отправится за границу и в космос

Единой валютой на пространстве БРИКС может стать цифровой рубль. Такое предположение сделали авторы доклада «Цифровой рубль и его роль в трансграничных расчетах и в бюджетном процессе», презентованного на этой неделе. По мнению исследователей, «электронная версия» национальной валюты облегчит международную торговлю в условиях санкций, сделает невозможным нецелевое расходование бюджетных средств и благотворно повлияет даже на такие сферы, как исследования космоса и материнский капитал.

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Для россиян цифровой рубль ничем не отличается от обычного: его так же можно обналичить или потратить, разница лишь в том, что цифровой рубль невозможно украсть. «Биография» каждого цифрового рубля отслеживается ЦБ, и, если он вдруг пропал с вашего счета или карты, — легко выяснить, на каком счету он теперь находится. Поэтому многие, например, получив кредит в банке, сразу же превращают его в цифровые рубли. Для этого достаточно всего лишь перевести деньги в свой личный кошелек, «лежащий» в ЦБ, а потом можно перекладывать их обратно и тратить. Эти рубли уже стали цифровыми. С другой стороны, цифровые рубли не нравятся тем, кто использует нелегальные расчетные схемы: попадешься.

Цифровые рубли можно переводить и за границу, это даже выгоднее: операции с цифровым рублем не обкладываются в России никакими комиссиями за транзакции. В общем, неудобств цифровой рубль не доставляет и даже имеет преимущества, однако в трансграничных расчетах (кроме частных лиц) его пока не используют. В чем причина этого, какие преграды нужно преодолеть и какие перспективы открывают международные расчеты в цифровых рублях — этому посвящен доклад Института экономики роста им. Столыпина и банка «Союз», который был презентован накануне Петербургского международного экономического форума, стартующего 14 июня.

В докладе «Цифровой рубль и его роль в трансграничных расчетах и в бюджетном процессе» отмечается, что цифровую валюту центрального банка (Central Bank’s Digital Currency, или попросту CDBC) пока внедрили всего несколько стран. Лидерами в этом направлении являются Россия, Китай, Нигерия, Ямайка, Багамские острова. Есть цифровая крона и в Швеции, но она пока не является полноценным платежным средством из-за негативного отношения к цифровизации валют в странах Европы и США. Вот уж кому точно не нужен скрупулезный учет каждой валютной единицы, так это Брюсселю и Вашингтону, которые периодически допускают бесконтрольную эмиссию.

В тех же странах, где цифровая валюта есть, принципы ее использования и открытия цифровых кошельков абсолютно одинаковы, кроме некоторых чисто сервисных деталей.

Авторы доклада отмечают, что в переходе на расчеты в цифровых рублях могут быть заинтересованы страны сообщества БРИКС. Не случайно президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва недавно предложил выбрать из существующих или даже создать новую валюту стран БРИКС для использования ее в качестве замены доллара США. Аналитики предполагают, что наиболее вероятным решением в данном случае будет использование цифровых валют тех стран, где они есть, в первую очередь — рубля и юаня. Добавим к этому, что в Евразийском Союзе рубль (пока не цифровой) уже стал основным средством платежа.

Самый главный вопрос трансграничных платежей в CDBC — о том, можно ли допускать к осуществлению операций с государственными цифровыми валютами иностранные коммерческие банки. Однозначного ответа на этот вопрос пока нет, но его может дать только практика.

Для тестирования разных вариантов трансграничных платежей в цифровой валюте с участием не только центральных банков, но и коммерческих банков, а также крупнейших предприятий соответствующих стран, предлагается запустить цифровую платформу, синхронизированную с центробанками тех стран, которые подпишут межправительственное соглашение об участии в эксперименте. Технически у России такая платформа уже есть.

Главное преимущество любых государственных цифровых валют перед обычными заключается в значительном снижении расходов на осуществление транзакций, сокращении времени на их исполнение, повышении прозрачности финансовых операций и их надежности. Для России это бы означало еще и снижение санкционных рисков, а для ее партнеров — рисков вторичных санкций.

Авторы объемного доклада детально разбирают отдельные опции, включая клиринговые операции и своп-сделки, и приходят к итоговому выводу, что на стадии пилотного проекта в цифровых рублях могут осуществляться сделки по экспорту в КНР российских нефти, газа, руд черных и цветных металлов, а также сделки по импорту китайских автомобилей и потребительских товаров. А в горизонте 6-7 лет очень высока вероятность, что Россия и Китай будут торговать друг с другом только в цифровых валютах.

Также можно ожидать, что в течение 5 лет к трансграничным расчетам в цифровых рублях присоединятся Казахстан и Беларусь.

Что же касается использования цифрового рубля в бюджетном процессе, то переход на него произойдет, конечно, быстрее. Это должно позволить государству повысить уровень контроля за целевым расходованием бюджетных средств, эффективно осуществлять адресные выплаты, а также оптимизировать процесс возврата в казну неизрасходованных средств.

Цифровой рубль может применяться государством как при выделении средств материнского капитала и других социальных выплат, так и для целевого финансирования крупных проектов государственного значения. Речь о строительстве заводов, мостов, космической программе, инвестициях в модернизацию стратегических отраслей.

Один из авторов доклада, председатель правления банка «Союз» Станислав Даныш предполагает, что цифровые валюты изменят мир финансов, сделают его максимально современным и прозрачным для конечного потребителя. В то же время исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свидиренко считает, что цифровизация рубля могла бы продвигаться быстрее. «Несмотря на то, что процесс затянулся, Россия все-таки будет одним из пионеров, запускающих цифровые валюты. Однако главное, чтобы эксперимент не встал на месте, и цифровой рубль был быстро адаптирован под процессы бюджетных расчетов и международных транзакций — те сферы, где от него ждут больше всего положительных последствий», — сказал он.