В России появится сеть работающих по принципу «одного окна» центров по производству дронов

Президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений по вопросам развития беспилотных авиационных систем.

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Документ опубликован на сайте Кремля.

В частности, глава государства поручил кабмину формировать условия для создания операторов, представляющих услуги с использованием беспилотников производства РФ. Соответствующий доклад должен быть представлен президенту до 1 августа.

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Правительству совместно с Минобороны и ФСБ поручено принять меры для изменения подходов к мероприятиям, ограничивающим использование цифровых геопространственных данных, получаемых с применением беспилотных авиасистем. Поясняется, что это должно способствовать кардинальному повышению оперативности использования таких данных.

Кроме того, в рамках формирования нацпроекта по развитию беспилотных авиасистем на период до 2030 года кабмину предписано предусмотреть создание сети работающих по принципу «одного окна» центров поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиасистем, в частности, в Нижегородской, Рязанской, Самарской, Сахалинской, Томской, Тульской областях, Башкирии и Татарстане, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Поручение должно быть выполнено совместно с АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» к 15 июля текущего года.

Администрации президента поручено в срок до 1 сентября рассмотреть вопрос о поддержке проекта по созданию российской глобальной системы спутниковой связи и внедрению стека протоколов передачи данных, разработанного ООО «Техноджет», а Минтрансу — до 15 июля представить предложения по организации воздушного движения с использованием цифровых платформ при интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство РФ.

Уточняется, что поручения даны по итогам мероприятия, состоявшегося в конце апреля, когда глава государства ознакомился с деятельностью компаний по производству БПЛА в одном из столичных технопарков.