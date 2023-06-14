В Ростовской области на Новочеркасской ГРЭС произошел пожар, пострадали три человека

На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области возник пожар, в результате ЧП пострадали три человека.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что сигнал о возгорании на станции поступил в 13:41 мск, площадь пожара составила 200 кв. м. «В настоящее время объявлена ликвидация открытого горения», — рассказал собеседник агентства.

Пострадавших осматривают врачи, к тушению пожара привлечены 46 человек и 15 единиц техники. Сотрудников предприятия эвакуировали, выясняется причина инцидента.