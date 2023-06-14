В «Зарядье» состоится мультимедиа-концерт классической музыки Школа/Škola Сrew

Произведения Гайдна, Шенберга, Моцарта, Малера, Веберна и Шуберта прозвучат в сопровождении сложной мультимедийной декорации, созданной художниками Никоном Филипповым, Валерией Санчило и Екатериной Богуславской. Музыкальная программа, на этот раз посвященная отдельной стране — Австрии, будет представлена такими классическими музыкантами, как Светлана Сергиенкова (скрипка), Валерия Сидоренко (скрипка), Олеся Саблина (виолончель), Василий Данилец (альт) и Александра Стефанова (фортепиано).

Это не первый проект художественного объединения Школа/Škola Crew. Команда классических музыкантов и современных художников, работающих на стыке музыки, визуального искусства и образования, регулярно проводят коллаборативные концерты. Исполнение произведений классического репертуара сопровождается видеоартом, который художники проекта готовят отдельно для каждой программы. Видеоарт трактует музыкальные произведения, благодаря чему зрителю их проще прочитать и прочувствовать. Для создания такого эффекта исполнители совместно с художниками разбирают, обсуждают музыку – это создаёт новый контекст на стыке искусств, который работает уже как самостоятельный вид искусства.

Руководитель команды — пианистка Александра Стефанова, участница международных фестивалей, автор цикла лекций-концертов по истории классической музыки в МСИ «Гараж», организатор концертов классической музыки в разных концертных залах страны, мультимедийных концертов в Доме-музее А.Н. Скрябина и на других площадках. Помимо концертной и продюсерской деятельности, организовала запись нескольких студийных альбомов команды классических музыкантов Школа/Škola Crew (Москва): «Альбом», «Бах», «Рахманинов», «Хиндемит», «Мелодии», в которых сама приняла участие в качестве пианиста. В 2021 году написала и издала книгу по истории академической музыки со времен античности до середины ХХ.