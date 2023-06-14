Владимир Ефимов: инвестор Доходного дома Григория Горбунова завершил его реставрацию по программе «1 рубль за квадратный метр в год»

Инвестор, взявший в аренду в Москве исторический Доходный дом Григория Горбунова, завершил реставрационные работы и теперь переведен на льготную ставку по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом сообщил 14 июня заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«По городской программе инвестор отреставрировал объект культурного наследия в районе Преображенское – Доходный дом Григория Горбунова 1905 года постройки – и открыл в нем гостиницу. Теперь он получил возможность арендовать здание по ставке один рубль за квадратный метр в год», – сказал Владимир Ефимов. По оценке вице-мэра, такие преференции позволят компании сэкономить только в этом году около 15,8 млн рублей.

Напомним, программу «рубль за квадратный метр в год» для арендаторов объектов культурного наследия ввели в столице в 2012 году. По ее условиям, претендент должен выиграть аукцион по аренде ветхих памятников архитектуры. Победителю торгов отводят 5 лет на то, чтобы отреставрировать и восстановить здание. После выполнения этого условия компания может перейти на льготную ставку аренды.

Доходный дом Григория Горбунова имеет общую площадь почти почти 1,2 тыс кв м, он расположен на ул. Девятая Рота, 16. Здание передали в аренду в 2018 году, сроком на 49 лет. «Льготная ставка аренды установлена на оставшийся срок действия договора», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Дом построен из кирпича по проекту архитекторов Юлия Дидерихса и Ольгерда Пиотровича. Изначально здесь находилась типография старообрядческой литературы. Инвестор, компания «Ромэкс», открыла в нем гостиницу. «На первом этаже мы разместили офисные помещения для сотрудников, а на втором и третьем находится непосредственно номерной фонд», – рассказала операционный директор ООО «Ромэкс» Татьяна Максимова. По ее словам, отель начал работать в середине мая и уже принял первых постояльцев.