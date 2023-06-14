Владимир Ефимов: Московский электродный завод получил более 100 млн в рамках льготного займа от города

Компания «ГрафитЭл – Московский электродный завод» получила 107 млн рублей в рамках льготного займа в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства. Эти деньги предприятие направит на собственное развитие, сообщил 14 июня заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компания "ГрафитЭл – Московский электродный завод" получила от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства заем в размере 107,1 млн рублей. Привлечение займа поможет предприятию приобрести новое оборудование для производства, а впоследствии увеличить инвестиции в экономику города и создать новые рабочие места», – сказал Владимир Ефимов.

Напомним, предприятие действует в Москве с 1933 года. На данный момент оно выпускает высокопрочные графиты и углеродные композиционные материалы, которые применяют в металлургии, химии, машиностроении и радиотехнике. «Завод планирует глубокую модернизацию основного производственного оборудования. Сотрудничество с Фондом – это реализация первого этапа программы», — пояснил генеральный директор предприятия Сергей Юрков. По его словам, средству направят на закупку оборудования: токарного и фрезерного центра, высокотемпературного автоклава и другого.

Кредиты городского фонда по льготной ставке выдаются предприятиям при условии, что те также вложится в финансирование своих проектов. Таким образом, объем собственных инвестиций завода составит не менее 45,9 млн рублей.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдает займы по 8 программам. Средства можно получить по ставке от 3% годовых на срок до 5 лет, а максимальная сумма кредита составляет 300 млн рублей.

Ранее в этом году льготные займы от фонда уже получили другие столичные компании. В их числе производитель роботизированных комплексов, медоборудования, а также косметический завод. «Общая сумма средств, выданных этим компаниям, – 500 миллионов рублей. Эти средства способствуют модернизации промышленной инфраструктуры Москвы и улучшению качества выпускаемых товаров», – подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.