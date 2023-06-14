Врио главы Херсонской области сообщил, что плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению

Поврежденная в результате обстрелов ВСУ плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению.

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Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Как только выровняется вода, мы проведем замеры. Плотина на Каховской ГЭС восстановлению подлежит», — сказал врио главы региона.

Он отметил, что задача выработки электроэнергии в настоящий момент не актуальна.

Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года находится в составе России.

В ночь на 6 июня из-за ударов ВСУ была частично разрушена плотина Каховской ГЭС. Произошло обрушение водосливных затворов и здания станции, ранее уже сильно пострадавших от многомесячных артиллерийских и ракетных обстрелов украинских формирований. Бетонная русловая плотина ГЭС гравитационного типа, по имеющимся данным, устояла. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани, в регионе введен режим ЧС. На данный момент известно о 17 погибших.