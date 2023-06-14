Еще 10 подразделений добровольцев заключили контракты с Министерством обороны РФ

Представитель Министерства обороны РФ и десять командиров участвующих в спецоперации на Украине добровольческих бригад и отрядов подписали контракт.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне проведения специальной военной операции, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, подписали представитель Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Алексеев и 10 командиров бригад и отрядов добровольческого корпуса», — указывается в сообщении Минобороны.

Алексеев подчеркнул, что контракт заключен «в рамках реализации решения военно-политического руководства страны» о повышения роли добровольческих формирований в ходе СВО.

В понедельник, 12 июня, стало известно, что Минобороны подписало первый контракт с добровольческим формированием в зоне СВО — отрядом спецназа «Ахмат».

Подписание добровольческими отрядами до 1 июля 2023 года контрактов с Министерством обороны определено приказом главы ведомства Сергея Шойгу.

«Это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач», — пояснили в министерстве 10 июня.

Отныне все добровольцы могут заключать индивидуальные контракты либо с добровольческими отрядами, либо с Минобороны в качестве военнослужащих по контракту. Контракты предполагают меры соцзащиты и поддержки для заключивших их граждан, а также для членов их семей.

На данный момент в России образовано 40 добровольческих формирований, выполняющих военные задачи.