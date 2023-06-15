Абрамченко оценила ущерб населенным пунктам от разрушения Каховской ГЭС более чем в 1,5 млрд рублей

Урон, нанесенный экономическим объектам и жилому фонду в результате повреждения Каховской ГЭС в Херсонской области, превышает 1,5 млрд руб.

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Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, передает «Интерфакс». Масштаб экологических последствий пока оценить невозможно, добавила она.

«Ущерб, который доставлен объектам экономики, жилому фонду и населенным пунктам, уже больше 1,5 млрд рублей. Поэтому было принято решение о восстановлении федерального уровня реагирования», — сказала Абрамченко.

Она уточнила, что экологический будет оценен, когда полностью сойдет вода.

По словам вице-премьера, времени на ликвидацию последствий ЧП потребуется, «очень много», о каких-либо конкретных сроках также говорить пока рано.

В ночь на 6 июня из-за ударов ВСУ была частично разрушена плотина Каховской ГЭС. Произошло обрушение водосливных затворов и здания станции, ранее уже сильно пострадавших от многомесячных артиллерийских и ракетных обстрелов украинских формирований. Бетонная русловая плотина ГЭС гравитационного типа, по имеющимся данным, устояла. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани, в регионе введен режим ЧС.

Число жертв катастрофы между тем увеличилось. «К сожалению, число погибших при наводнении достигло 18 человек», — написал в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он сообщил, что госпитализированы 93 человека; с начала спасательной операции эвакуированы более 7,5 тыс. человек, в том числе 461 ребенок и 146 маломобильных граждан. Накануне было известно о 17 погибших.