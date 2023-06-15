Акции дня: бумаги «Русагро» растут на ожиданиях

Котировки компании «Русагро» вышли в лидеры торгов на Мосбирже в четверг, 15 июня. Акций подорожали на +5% до 923,6 руб. за штуку.

Интерес к бумагам мог вырасти на фоне ожиданий новостей по процессу редомициляции и возвращения к выплате дивидендов, считает аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко считает, что поддержку акциям могло оказать заявление вице-премьера Виктории Абрамченко, что к 2030 году Россия может войти в десятку крупнейших мировых экспортеров продуктов питания.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +1,27% до 2800,17 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,79% до 1054,4 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:3 мск составила 75,36 долларов за баррель (+2,38%). Российская валюта укреплялась – 83,48 руб. за доллар.