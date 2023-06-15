Банк России критикуют за торможение экономического роста

Перед тем, как будут приняты «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период до 2026 года», был опубликован обзор ДКП, подготовленный Центробанком, а сейчас проходит его экспертное обсуждение. В докладе, который подготовили эксперты Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) и Института экономики роста им. Столыпина, выдвигаются предложения по реформированию денежно-кредитной политики, которая уже почти целое десятилетие неизменна и провозглашает в качестве приоритета достижение целевых показателей по инфляции.

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ЦБ планирует оставить эту цель в качестве основной и на будущий период. В свою очередь, авторы доклада заостряют внимание на том, что в условиях санкций экономика уже функционирует по-новому, а промышленность требует совсем иных темпов развития, чем десятилетие назад, но консервативный курс ЦБ этому не способствует.

Не выбито в граните

«Цели, а также особенности проведения денежно-кредитной политики не являются выбитыми в граните. Все чаще в последнее время мы видим, как начинают снова обсуждаться многие параметры ДКП, казавшиеся ранее незыблемыми, например, возможность повышения цели по инфляции в развитых странах с текущих 2%. В России же, с учетом мощнейших внешних вызовов, с которыми нам пришлось столкнуться, вряд ли стоит слепо следовать логике той политики, которая была изобретена во времена активной глобализации, либерализации финансовых рынков и мировой экономики», — комментирует одну из главных идей доклада начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.

Кстати, даже и сама цель по инфляции, как говорится в докладе, почти никогда не достигалась. Если брать весь период с момента начала введения таргетирования инфляции, то ее среднее значение оказывается выше искомой (на уровне 7,2%), что практически не отличается от уровня инфляции, наблюдавшегося в пятилетний период до введения инфляционного таргетирования (7%). Такой результат идет вразрез с ожиданиями, констатируют исследователи. Между тем, по их мнению, Банк России мог бы перестроить свою политику с прицелом на расширение внутреннего предложения товаров и услуг, что дало бы возможность снизить влияние внешних шоков на российскую экономику.

Кредиты в опале

Жесткий характер денежно-кредитной политики ЦБ ограничивает доступность кредитов, которые сейчас столь необходимы для импортозамещающих предприятий, да и для граждан тоже. Но высокая ключевая ставка приводит к тому, что хранить деньги на депозитах выгоднее, чем вкладывать их в развитие экономики. Поэтому граждане не занимаются инвестиционной деятельностью, а предприниматели не могут привлечь длинные кредиты.

«Новые вызовы должны быть встречены новыми инструментами денежно-кредитной политики, такими, как предоставление ликвидности проектам технологического суверенитета и структурной адаптации», — уверен директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко. Попытки же «охладить» рынок жесткой ключевой ставкой часто приводят к обратному эффекту.

Напомним, что и в других докладах, обращенных к ЦБ, приводилась аргументация того, что снижение ключевой ставки до уровня, сопоставимого с целевой инфляцией (применительно к текущему году речь о 4%) не привело бы ко всеобщему подорожанию товаров и услуг, зато могло привести к росту производства и потребления за счет доступности кредитов, как производственных, так и потребительских.

С правительством не заодно

«Координация усилий правительства с действиями Банка России — один из основных инструментов, благодаря которому которыми могут быть достигнуты национальные цели развития», — считает Антон Свириденко. Эта же мысль звучит и в докладе, где говорится: стремление Банка России к независимости приводит к тому, что мегарегулятор не только не участвует напрямую в достижении национальных целей развития, но и, по сути, создает препятствия усилиям правительства по ряду направлений.

Справедливости ради следует отметить, что согласно Конституции России ЦБ — это регулятор, который независим от правительства.

Однако Основной закон вовсе не запрещает координировать усилия и не принуждает к тому, чтобы Минэкономразвития и ЦБ ставили перед собой взаимоисключающие цели. Пока же выходит именно так. Авторы доклада приводят пример, когда Минэкономразвития, представляя среднесрочный прогноз в сентябре 2021 года, четко заявило, что «сдерживать экономический рост будет ужесточение денежно-кредитной политики». И ЦБ ее ужесточил.

Вопросы к решениям

В докладе говорится, что сама система принятия решений в Банке России в текущем своем виде вызывает вопросы относительно объективности и учета разных мнений, различного опыта по важнейшим вопросам. Сейчас все решения принимаются Советом директоров, при этом все члены Совета являются непосредственными подчиненными председателя Банка России.

По мнению авторов, необходимо повысить статус и полномочия Национального финансового совета (НФС) внутри Банка России.

Благодаря своему составу, этот коллегиальный орган является идеальным инструментом для повышения координации политики ЦБ и Правительства, а также подотчетности деятельности ЦБ перед обществом. Согласно закону, НФС состоит из 12 членов, из которых двое направляются Советом Федерации, по трое - Государственной Думой, президентом России и правительством, в состав НФС входит и глава ЦБ.

В финальной фразе доклада говорится, что именно решения НФС должны быть обязательными к исполнению ЦБ в установленные сроки.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина примет участие в ряде секций Петербургского международного экономического форума, в одной из которых — «Как будет развиваться российская экономика», 15 июня, — участвуют также глава Минфина Антон Силуанов, руководитель Минэкономразвития Максим Решетников и советник президента России Максим Орешкин.