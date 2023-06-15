Более 1,5 млрд рублей инвестируют в новые проекты резиденты индустриального парка «Марьино»

Три новых резидента анонсировали новые проекты в индустриальном парке «Марьино» в Санкт-Петербурге. Суммарный объем инвестиций в них превысит 1,5 млрд рублей. Меморандумы о совместной деятельности по реализации проектов на территории «Марьино» с компаниями-резидентами заключил 15 июня управляющий проектом — компания ВТБ Девелопмент на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Компания «Вымпел» планирует создать в индустриальном парке производственно-складской комплекс элементов трубопроводов, «СКТБ Кольцова» — предприятие по производству радиоэлектронной продукции (компания специализируется на выпуске клавиатур, блочных кнопок и других устройств вывода и отображения информации). А компании «Рабиш Эрпорт Мунисипал Текнолоджи» и «Фаун» планируют совместно создать производственный комплекс для выпуска уборочной техники для аэропортов.

Новые резиденты выкупят земельные участки, после чего начнут проектирование и строительство на них. После ввода предприятий в эксплуатацию на них будет создано более 200 рабочих мест.

«Задачей индустриального парка "Марьино" является предоставление российским промышленникам территории, которая позволяет в кратчайшие сроки и с минимальными рисками построить новое предприятие», — прокомментировал директор по инвестициям ООО ВТБ Девелопмент Александр Паршуков. Управляющая компания парка будет сопровождать резидентов на всех этапах развития проектов, добавил он.

Индустриальный парк «Марьино» площадью около 130 га расположен в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Это единственный индустриальный парк в городе, сертифицированный по ГОСТ. Развитием проекта занимается ВТБ Девелопмент, управляющей компанией парка выступает «Капитал-Энерго».

На прошлом ПМЭФ также было подписано соглашение с новым резидентом «Марьино» — компанией «Аист», одним из ведущих производителей бытовой химии в России. Компания выкупила участок площадью почти 11 га и заявила о планах вложить до 8 млрд рублей в создание нового предприятия.