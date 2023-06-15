Экипировщиком сборной РФ по футболу вместо Adidas стала российская Jogel

Российский футбольный союз (РФС) и производитель спортивной экипировки Jögel подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба организации, ключевым направлением сотрудничества станет экипировка сборных команд России.

«Российский футбольный союз рад объявить о начале сотрудничества с компанией Jögel. РФС проделал большую работу по поиску нового технического партнера, и в процессе мы убедились, что у коллег есть ресурсы, опыт и возможности для производства экипировки в тех объемах и того качества, которые нам необходимы», — приводятся слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

Уточняется, что контракт с Jögel рассчитан на два сезона, сборные команды начнут играть в новой экипировке уже в 2024 году.

Митрофанов указал на важность того, что Jögel — российская компания, ставящая целью создание продукта мирового уровня и уделяющая внимание вопросам социальной ответственности и экологии. «Уверен, что сотрудничество именно с отечественным производителем укрепит развитие нашего футбола и позволит не только сборным команда страны, но и огромному количеству ребят, которые занимаются в системе подготовки резерва, занимаются массовым футболом получить качественную и доступную экипировку», — подчеркнул генеральный секретарь РФС.

С 2008 года РФС сотрудничал с компанией Adidas, последнее соглашение, рассчитанное на пять лет, было подписано в 2021 году. В марте прошлого года немецкий бренд разорвал контракт в одностороннем порядке.

Соглашение о техническом партнерстве РФС и Jögel подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Контракт подразумевает экипировку для 27 национальных команд России различных возрастов, уточняется в Telegram-канале компании.